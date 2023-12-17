"مجربة"خلطة الكركم لصبغ شيب الشعر نتيجة مبهرة من أول استعمال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة صبغ الشعر بالكركم هذا ما سنتعرف عليها اليوم لكل سيدة وفتاة ترغب في استخدام الكركم لصبغ الشعر الأبيض باللون الأصفر، حيث يعد الكركم من أكثر توابل التي تساعد بشكل كبير وواضح في تغطية الشيب باللون الأشقر الذهبي، وهناك العديد من الوصفات المجربة التي حققت نتيجة مبهرة من اول استعمال، ومن خلال موقعنا “دوت الخليج” نتناول معا كيفية صبغ الشعر الأبيض بالكركم.

الكركم لصبغ شيب الشعر

المكونات:

كوب كبير من الماء.

أربع ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم.

طريقة التحضير

نضع كمية الماء على النار ويترك حتى يغلي لمدة دقائق. ثم يضاف إليه الكركم ويقلب جيدا حتى يذوب تماما ويترك لمدة دقائق على النار. ثم يرفع جانبا حتى يبرد تماما. ثم نرتدي قفازات ثم نبدأ بتوزيع خليط الكركم على الشعر من الجذور حتى الأطراف حتى تغطي صبغه الكركم الشعر بالكامل. ثم يمشط الشعر حتى يتم توزيع الصبغة على الشعر يغطى الشعر لمدة ساعتين على الأقل. ثم يشطف بالماء البارد تقرر تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وصفة عصير الليمون مع الحناء والكركم لصبغ شيب الشعر

تعتبر تلك الخلطة من أكثر الخلطات والوصفات المستخدمة التي تساعد في تغطية الشيب الشعر لفترات طويلة.

المكونات:

خمس ملاعق كبيرة من الحناء.

ربع كوب من عصير الليمون.

أربع ملاعق كبيرة من الكركم.

كمية من الماء الساخن .

ملعقة من خل التفاح او الخل العادي.

طريقة تحضير الوصفة