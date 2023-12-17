بسكويت مربى المشمش سهل وسريع وبمذاق روعة يذوب في الفم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسكويت مربى المشمش من المعجنات والمخبوزات والحلويات اللذيذة والرائعة والفاخرة التي تنال إعجاب الجميع، وخاصة الصغار، نظرًا لأنها محشية بالمربى، وهي هشة وخفيفة تذوب في الفم، كما أنها من أنواع البسكويت السهل والسريع في التحضير، وهو شكل مختلف من البسكويت، ولا يتطلب سوى قطاعة، كما أن مكوناته بسيطة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع دوت الخليج طريقة عمل بسكويت مربى المشمش بطريقة سهلة وسريعة وشهية، وأحلى من الجاهز.

مكونات بسكويت مربى المشمش

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات بسكويت مربى المشمش، وهي كالآتي:

60 جم من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

60 جم من السكر البودرة.

8 جم من الفانيليا.

رشة ملح.

50 مل من زيت بذور عباد الشمش.

2 بيضة.

320 جم من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة من شوكلت شيبس.

ملعقة صغيرة من الدقيق.

مربى للحشو. طريقة التحضير سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير بسكويت مربى المشمش، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة والسكر البودرة والفانيليا والملح والزيت، ثم نخلطهم جيدًا بالملعقة حتى تذوب المكونات.

ثم نضيف البيض ونخفق جيدًا بالمضرب اليدوي.

ثم ننخل الدقيق والبيكنج بودر على الخليط ونقلب بالملعقة حتى نحصل على عجينة.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه شوكلت شيبس وملعقة الدقيق، ثم نخلطهم جيدًا.

ثم نضيف خليط الدقيق وشوكلت شيبس على العجينة ونخلطهم جيدًا باليد.

ثم نقسم العجينة إلى كرتين متساويتين في الحجم.

بعد ذلك نضع كرة منها على طاولة ونضع فوقها كيس بلاستيك، ثم نفردها بالشوبك على شكل مستطيل.

ثم نحضر قطاعة كما بالشكل، ثم نقطع بها العجينة مربعات.

ثم نضعهم في صينية فرن على ورقة زبدة.

بعد ذلك نفرد العجينة الثانية بالشوبك على شكل مستطيل أيضًا.

ثم نقطع العجينة بالقطاعة من الجهة الثانية كما بالشكل مربعات بها مربع أصغر.

ثم نضع المربعات في صينية فرن على ورقة زبدة.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 170 درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن. طريقة التقديم نوزع فوق كل مربع مقفول من البسكويت مربى المشمش، ثم نضع فوقه مربع مفتوح من البسكويت، ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية، ثم نقدم بسكويت مربى المشمش في طبق التقديم، وبالهناء. طريقة عمل مربى المشمش المكونات

2 كيلو من المشمش مقطع قطع صغيرة جدًا.

عصير 2 ليمونة.

كيلو من السكر.

رشة ملح ليمون.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضيف إليه قطع المشمش والسكر، ثم نقلبهم جيدًا، ثم نترك الوعاء في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، ثم نخرج الوعاء من الثلاجة، ثم نسكب الخليط في حلة، ثم نضع الحلة على النار ونغطي الحلة وعندما يبداً يغلي الخليط نخفض النار، ثم نزيل الرغوة التي تظهر على السطح، بعد ذلك نقلب الخليط ونتركه حتى تستوي المربى مع التقليب من وقت لآخر، ثم عصير الليمون وملح الليمون، ثم نقلبهم ونرفع المربى من على النار، ثم نسكب المربى في وعاء ونتركها تبرد، بعد ذلك تكون مربى المشمش جاهزة للاستخدام.