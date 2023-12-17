"من غير تعب ولافرهدة هتنسفي الدهون" طريقة فعالة لتنظيف الشفاط الكهربائي هيرجع جديد زيروو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر المشاكل التي تواجه بعض ربات البيوت هو اتساخ الشفاط وتراكم الدهون عليه، ويوجد الكثير من السيدات يلجأون لشراء منتجات تنظيف، ولكن هذه المنتجات ينتج عنها العديد من الأضرار في بعض الأوقات، لذلك يفضل إتباع بعض الوصفات المنزلية البسيطة بمواد أمنة، والتي من خلالها يتم الحصول على أفضل النتائج، سوف نقدم لكم خلطات رائعة لتنظيف الشفاط بمكونات متوفرة في كل منزل تابعونا للتعرف.

تنظيف الشفاط باستخدام البيكنج صودا

لكل سيدة تبحث عن حل لتنظيف الشفاط، اليوم سوف نعرض لكم خلطات فعالة تجعل الشفاط يعود مثل الجديد في خلال دقائق، فقط لمعرفة الطريقة فقط كل ما عليك إتباع الخطوات البسيطة التالية:

ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

نصف كوب كبير من سائل الصابون.

نصف كوب كبير من الخل الأبيض.

كوبان كبيران من الماء الساخن.

قطعة من السلك الخشن.

طريقة تنظيف الشفاط باستخدام البيكنج صودا

أحضري إناء عميق مناسب لعمل كمية الخليط. ضعي بداخله كمية الماء الساخن ثم قومي بإضافة البيكنج صودا وبيكربونات الصوديوم والخل الأبيض. قلبي جميع المكونات مع بعضها جيدًا حتى يتم التجانس. أحضري زجاجة بها بخاخ وقومي بوضع المزيج داخلها. رشي أجزاء الشفاط واتركي الخليط عليه لمدة لا تقل عن عشرة دقائق. استخدمي قطعة السلك الخشن وقومي بفرك الشفاط باستخدامها حتي يتم القضاء علي جميع الدهون والبقع المتراكمة عليه. قومي بغسل الشفاط بالماء جيدا. تنظيف الشفاط باستخدام ملح الليمون نقدم لكم خليط فعال للقضاء علي دهون الشفاط و البقع المتراكمة عليه، لمعرفة الخليط فقط كل ما عليك إتباع الخطوات التالية: كوب كبير من ملح الليمون. كوبان من الماء الساخن. كوب من بيكربونات الصوديوم.

طريقة تنظيف الشفاط باستخدام ملح الليمون