طريقة عمل فخارة اللحم التركية من أشهر أكلات المطبخ التركي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فخارة اللحم التركية واحدة من أنواع المعجنات التي اشتهرت بها تركيا، وتعتمد في إعدادها على اللحم البقري كحشوة داخلية، وتكون غنية بالبروتينات ومغذية نظرًا لاحتواء العجينة على البيض، وهي مناسبة للإعداد على وجبة الغذاء، أو كأحد الأصناف في وليمة كبيرة يجب تحضير بها العديد من الأصناف، ويتم تحضيرها في وقت قصير دون جهد.

طريقة عمل فخارة اللحم التركية على أصولها

نعرض لك طريقة عمل فخارة اللحم على أصولها، ومدة التحضير لا تأخذ الكثير، وهي تكفي ستة أفراد، وتكون كما هو موضح في التالي:

مقادير حشوة فخارة اللحم التركية

كيلو من اللحم البقري مقطع إلى مكعبات صغيرة الحجم.

حبة من البصل حجم متوسط مقطعة على شكل شرائح.

ثلاث فصوص من الثوم مفروم.

حبة كبيرة من الطماطم مقطعة إلى مكعبات.

حبة من الفلفل الأخضر الحار حسب الرغبة مقطع.

ثلاث حبات من الفلفل الكوبي مفروم.

ملح وفلفل أسمر حسب الرغبة.

زيت زيتون مقدار ربع كوب.

حبهان مقدار حبتين فقط.

السبع بهارات مقدار نصف ملعقة حجم صغير.

مقادير عجينة فخارة اللحم

دقيق أبيض مقدار كوبان.

حبة بيض مخفوقة.

سكر ملعقة حجمها صغير.

زيت نباتي مقدار ربع كوب.

ملح مقدار نصف ملعقة حجم صغير.

فلفل أسمر حسب الرغبة.

خمير فورية مقدار ملعقة حجم صغير.

مياه دافئة للعجن مقدار ربع كوب.

طريقة تحضير وصفة فخارة اللحم التركية