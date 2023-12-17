سر خلطة وتتبيلة كفتة الحاتي بالبرغل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكفتة من أشهى أطباق اللحوم التي يجتمع على حبها الجميع، فهي من الوجبات الخفيفة وفي نفس الوقت مفيدة لأن نسبة البروتين بها مرتفعة، ويمكن إعداد الكفتة بطرق عديدة، وأكثر الطرق ذات مذاق رائع وإقتصادية في متناول الأيدي هي كفتة الحاتي بالبرغل، ويمكن تناولها بجانب السلطة الخضراء والأرز، أو بالخبز مع بطاطس مقلية وسلطة طحينة، ونقوم بعرض تفاصيل المقادير وطريقة التحضير في الفقرات المقبلة.

طريقة اعداد كقته بالبرغل

يتم اعداد كفتة الحاتي في المنزل بالبرغل بطرق عديدة، ولكن نقوم بتوفير لك أفضل طريقة اقتصادية تكفي لعدد خمسة أفراد، وهي وصفة لا تأخذ وقت أو مجهود:

مقادير كفتة الحاتي بالبرغل

نصف كيلو من اللحم المفروم، ويفضل أن يكون يحتوي على نسبة من الدهون.

حبة واحدة كبيرة الحجم من البصل المفروم.

فلفل أسود مقدار نصف ملعقة حجم صغير.

ملح مقدار ملعقة حجمها صغير.

برغل مقدار نصف كوب، ويجب أن يتم نقعة قبل الاستخدام لمدة ثلاثين دقيقة.

ملعقة حجم صغير من البهارات السبعة.

بصل بودر مقدار ملعقة حجم كبير.

بيكنج بودر مقدار ملعقة حجمها كبير.

طريقة تحضير كفتة الحاتي مع البرغل