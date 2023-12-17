البديل السحري لمعجون الأسنان..وصفات طبيعية للتخلص من اصفرار الأسنان في 15 دقيقة بس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة اصفرار الأسنان مع مرور الوقت، مما يستدعي الكثير إلى استخدام معجون الأسنان، من أجل تبييض وتفتيح الأسنان، للتمتع بضحكة جذابة ومظهر لائق، ولكن استخدام المعجون في كثير من الأوقات لا يعطي النتيجة المطلوبة، كما أن الإفراط في استخدامه، يؤدي إلى الكثير من مشاكل اللثة، لذلك جئنا لكم بحل بسيط للغاية، للتخلص من اصفرار الأسنان من دون مجهود أو تكاليف.

وصفة الليمون للتخلص من اصفرار الأسنان

تعد تلك الطريقة واحدة من الطرق السهلة والبسيطة، التي من الممكن اعتمادها لمعالجة اصفرار الأسنان، ولكن مع ضرورة عدم الإفراط في استخدامه، لتجنب حساسية الأسنان، وهو يستخدم بالشكل التالي:

المكونات اللازمة

قشر الليمون.

طريقة الاستخدام

هناك أكثر من طريقه لاستخدام عصير الليمون في تفتيح الأسنان، ومن أهم تلك الطرق:

فرك الأسنان بشكل جيد باستخدام قشر الليمون، لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

الغرغرة باستخدام عصير الليمون الطازج، للحصول على أسنان ناصعة البياض.

مسح الأسنان بواسطة قطنة مبللة بعصير الليمون.

وصفة صودا الخبز للتخلص من اصفرار الأسنان

المكونات اللازمة

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة من الماء.

طريقة الاستخدام

في بولة صغيرة نشكل عجينة متماسكة من خليط الماء وصودا الخبز.

ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على الأسنان، و نفركها باستخدام فرشاة نظيفة.

ويفضل تكرار تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع، مع ضرورة الحرص على عدم الإفراط في استخدام صودا الخبز على الأسنان.

وهكذا نكون وصلنا لختام هذا المقال، وذكرنا لك أفضل البدائل، التي من الممكن اعتمادها للتخلص من اصفرار الأسنان، من دون الحاجة إلى استخدام المعجون، ولكن لابد من الأخذ في الإعتبار، أن الإفراط في تطبيق أي واحدة من الوصفات المذكورة، يعود بضرر كبير ومؤكد على الأسنان.