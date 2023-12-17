علقي المشابك في دش الحمام وارتاحي طول الشتاء.. فكرة منزلية عمرها ماخطرت على بال حد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من ربات البيوت تعانين من مشكلة رائحة المرحاض الكريهة سواء في فصل الصيف أو الشتاء، ولا نجد وسيلة لتعطير الحمام بشكل آمن وبوسائل اقتصادية إلا عن طريق شراء المعطرات الجاهزة وهو أمر صعب بالنسبة للكثيرات منهن خصوصاً مع موجة ارتفاع الأسعار التي نعيشها هذه الأيام ولهذا سوف نخبرك بوسيلة لم تخطر ببالك على الإطلاق سوف تقضي على تلك المشكلة في لحظات باستخدام شيء موجود في جميع المنازل وهو المشابك الخشب، وسوف نستعرض لك الخدعة والحيلة في ذلك بالتفصيل خلال أسطر هذا المقال.

وضع مشابك في دش الحمام

إن غالبية الأشخاص يجهلون قدرة احتفاظ الخشب بالروائح التي يتعرض لها سواء أكانت ذكية أم منفرة ويستطيع نشرها في كل مكان إذا تعرض إلى الحرارة سواء بالماء الساخن أو بالتسخين المباشر له أو البخار.

وبالتالي إذا قمت باستغلال هذه الحيلة كأفضل فكرة عبقرية منزلية سوف تستطيعين الاستغناء تماماً عن المعطرات وكل الأدوات التي تعتمدين عليها في تعطير الحمام.

وهذه هي الفكرة الرئيسية التي سوف نبني عليها حيلة اليوم للقضاء على الرائحة الكريهة داخل المرحاض ونشر الروائح العطرية في كل أرجائه.

المكونات:

مشابك غسيل خشب.

عطر خام.

بخاخ.

طريقة التنفيذ:

فقط كل ما عليك فعله هو إحضار مجموعة من المشابك الخشب من أي نوع والقيام باستخدام البخاخ في رش العطر الخام عليها ثم تحديد المكان الذي سيتم تعليقها به.

حيث يمكنك وضعها في أي مكان داخل المرحاض سواء قاعدة الحمام نفسها أو دش الحمام ولكن من الأفضل أن يتم اختيار مكان بعيد عن الأنظار إلى حد ما كي لا يجعل المظهر العام غير ملائم وهو ما ينطبق على ستارة البانيو بالطبع.

طرق تنظيف المرحاض

هناك وسائل عديدة يمكنك الإعتماد عليها في تنظيف المرحاض والسيراميك من الإصفرار وما إلى ذلك، فعلى سبيل المثال يمكن الاعتماد على الخل كمكون أساسي في وصفتنا لأنه يقضي على الإصفرار في غضون دقائق معدودة خصوصاً إذا أضيف إليه الليمون.

كما أن معجون الأسنان أيضاً قادر على إزالة البقع الداكنة الموجودة بين فوارق السيراميك ولكن هذا يتطلب منك بعض الصبر.

وصودا الخبز أيضاً قادرة على محو كافة البقع الموجودة في الحمام عن طريق خلطها مع القليل من الماء والخل وفي غضون دقائق ستحصلين على مرحاض بلون أبيض كما لو كان جديداً.