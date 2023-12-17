لتبييض وتجديد حيوية البشرة.. أقوى وصفة كريم لبان الدكر والنشا لتفتيح وشد البشرة وزيادة النضارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن ظهور التجاعيد والترهلات على بشرة الوجه من المشاكل الشائعة والمزعجة التي يعاني منها الفتيات والسيدات في مختلف الأعمار، أيضا يتميز لبان الدكر باحتوائه على كمية كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يساهم في عملية إنتاج الكولاجين من قبل الخلايا الطبيعية والتخلص من الخلايا الميتة التي تجعل لون البشرة باهت، للتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الدكر المنزلي وأهم فوائده تابعوا الموضوع حتى النهاية.

تحضير كريم لبان الدكر والنشا الطبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

إن طريقة تحضير كريم لبان الدكر والنشا في المنزل طريقة بسيطة وسهلة، كل ما هو مطلوب فقط اتباع الخطوات التالية بالترتيب:-

أولا يجب وضع اللبان الدكر لمدة يومين في زيت الزيتون البكر قبل استخدامه مع ضرورة أن لا تقل الفترة عن ذلك للحصول على النتيجة المطلوبة.

بعد مرور يومين، اضيفي النشا بالتدريجي مع التحريك باستمرار حتى تحصلي على قوام ناعم يشبه الكريم السريع الامتصاص.

للحصول على نتيجة مذهلة وسريعة، استعملي الكريم ثلاثة مرات في الأسبوع مع مراعاة تركه لمدة خمسة عشر دقيقة في كل مرة.

يجب حفظ الكريم في الثلاجة وعدم تخزينه في الأماكن الساخنة أو الرطبة في علبة جافة ومعقمة.

ما هي فوائد اللبان المر لبشرة الوجه؟

إن لبان الدكر من المواد الطبيعية الآمنة على البشرة والشعر فهو له العديد من الفوائد والمميزات منها:-