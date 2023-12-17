للأوقات الحرجة أعملي فطائر الطاسة في 10 دقائق وبدون فرن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من السيدات يبحثن عن الوصفات السريعة التحضير لإعدادها لأسرتها في المنزل، وتعد طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها بشكل سريع، هي نوع من المعجنات التي يتم تحضيرها في المقلاة وهي من الأطباق الشعبية في العديد من البلدان العربية، يمكن تحضيرها بحشوة أو بدون حشو حسب الرغبة سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق.

طريقة عمل فطائر الطاسة

يمكن عمل فطائر الطاسة بكل سهولة من خلال تحضير المقادير التالية والتي تتوفر في كل منزل، وهي:

المكونات

2 كوب من الدقيق

كوب ونصف ماء دافئ.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

طريقة تحضير فطائر الطاسة

يمكن تحضير فطائر الطاسة التي يحبها الصغار والكبار بخطوات سهلة ودون أن تحتاج إلى كثير من الوقت، وإليكم خطوات التحضير:

في إناء كبير نضع الدقيق والملح والسكر.

يتم إضافة الماء الدافئ تدريجياً مع العجن حتى تتكون عجينة متماسكة.

تغطى العجينة وتترك ترتاح لمدة 30 دقيقة.

تسخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

نضع ملعقة كبيرة من الزيت في المقلاة تسخن.

تقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.

تفرد كل كرة من العجينة إلى دائرة رقيقة.

نضع دائرة العجينة في المقلاة الساخنة.

يتم طهي الفطيرة لمدة من 3 إلى 4 دقائق على كل جانب حتى تصبح ذهبية اللون.

تكرر الخطوات السابقة مع باقي كرات العجينة.

تقدم الفطائر ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

إذا كنت تريدين أن تكون الفطائر أكثر طراوة، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر إلى العجينة.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من السمسم أو حبة البركة إلى الفطائر قبل قليها.

طريقة عمل فطيرة السجق

فطير السجق هو واحد من الأطعمة الشهية التي تجذب الكثير من الناس إنها وجبة لذيذة وسهلة التحضير والتي يمكن تناولها في أي وقت من اليوم ومع ذلك يعتبر القليل من الناس معرضين لهذا الطبق الشهير ولكن الحقيقة هي أنه يمكن لأي شخص تحضيره بسهولة في منزله.

المكونات:

عجينة فطير مجهزة مسبقا.

4 قطع من السجق.

1 بصل متوسط الحجم مفروم.

1 فص ثوم مدقوق.

ملعقة صغيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الطماطم المعلبة.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

1 بيضة مخفوقة للدهن.

الطريقة:

سخن الزيت في مقلاة على نار متوسطة الحرارة، ثم أضف البصل واطهوه حتى يصبح شفافا.

أضف الثوم وقلبه حتى يتماسك الرائحة.

أضف قطع السجق إلى المقلاة وقلبها حتى تصبح مستوية.

أضف الطماطم المعلبة وقلبها حتى تمتزج المكونات جيدا.

أضف الفلفل الأسود والملح حسب الرغبة، وقلبها لمدة دقيقتين.

قم بإعداد العجينة بطريقة اعتيادية بشكل دائري ووزع الحشوة على العجينة بالتساوي.

ضع العجينة في صينية فرن واخبزها لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

بمجرد أن تنضج اخرج الفطير من الفرن واتركها تبرد قليلا.

قم بدهن سطح الفطير بالبيض المخفوق.

قم بتقطيع الفطير إلى أجزاء متساوية وقدمها ساخنة.

يمكن تقديم الفطائر الساخنة مع صوص الطماطم أو السلطة الجانبية حسب الرغبة إن فطير السجق واحد من الأطعمة الرائعة التي يمكن الاستمتاع بها في وجبة إفطار أو الغداء أو العشاء إنها وجبة سهلة التحضير ومليئة بالنكهات الغنية والشهية.

طريقة عمل فطائر الطاسة باللحم

فطائر الطاسة هي وجبة شهية وشعبية في العديد من الثقافات وهي عبارة عن عجينة خفيفة تملأ بمجموعة متنوعة من الحشوات مثل اللحم أو الخضروات أو الجبن أو البيض يمكن تحضير فطائر الطاسة بأشكال وأحجام مختلفة ويمكن تناولها كوجبة خفيفة أو وجبة رئيسية مع السلطات أو الشوربة طريقة عمل فطائر الطاسة مشوقة وممتعة ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة فيما يلي طريقة تحضير فطائر الطاسة باللحم:

المكونات:

عجينة مخبوزات جاهزة.

300 غرام لحم مفروم.

1 بصل مفروم.

2 فصوص ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة بهارات.

ملح وفلفل حسب الذوق.

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

عصير نصف ليمونه.

الطريقة:

في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت الزيتون ثم يضاف البصل المفروم ويقلى حتى يصبح شفافا.

بعد ذلك يضاف الثوم المفروم ويُقلى لمدة دقيقة ثم يضاف اللحم المفروم وتحرك المكونات حتى يتغير لون اللحم.

ثم يضاف البهارات والملح والفلفل ويترك المزيج على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج اللحم.

بعدها يضاف عصير الليمون وتحرك المكونات جيدا ثم يُترك المزيج جانبا ليبرد.

بعد ذلك تفتح العجينة المخبوزة وتقسم إلى قطع صغيرة.

ثم تفرد كل قطعة عجينة إلى دوائر صغيرة باستخدام الروليت.

يضع ملعقة من الحشوة في منتصف كل دائرة عجينة.

يطوى العجين حول الحشوة بحيث تكون فطيرة نصف دائرة.

تدبق حواف العجين بإصبعك أو باستخدام شوكة.

توضع الفطائر في صينية فرن مدهونة بالزيت وتخبز في فرن مُحمى مسبقاً عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

طريقة عمل فطائر البسطرمة

إذا كنت تبحث عن وصفة شهية وسهلة لفطائر البسطرمة، فأنت في المكان المناسب تعد فطائر البسطرمة واحدة من أشهى الأطباق التي يمكنك تقديمها في وجبة الفطور أو الغداء، وهي محبوبة لدى الكثيرين تتميز هذه الفطائر بقوامها الناعم والهش، وملءها الشهي والمغذي.

كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

كوب من الماء الدافئ

كوب من البسطرمة المفرومة

زيت للقلي

طريقة تحضير فطائر البسطرمة:

في وعاء كبير، يتم خلط الدقيق مع الخميرة والسكر والملح جيداً. يضاف الماء الدافئ تدريجياً إلى العجينة ويتم عجنها جيداً حتى تصبح ناعمة ومتماسكة. تترك العجينة لترتاح لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك، يتم تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة بحجم ملعقة كبيرة. يتم فتح كل كرة عجينة باستخدام الراحة، ثم يتم وضع كمية مناسبة من البسطرمة المفرومة في منتصف كل قرص عجين. يتم طي حواف العجينة حول البسطرمة حتى تتشكل فطائر صغيرة. يتم تسخين الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة الحرارة. عندما يصبح الزيت ساخناً، يتم وضع الفطائر فيه ويتم قليها حتى تصبح ذهبية اللون من الجهتين. بعد الانتهاء من القلي، يتم وضع الفطائر على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد. إليك بالفعل فطائر البسطرمة اللذيذة والمغذية جاهزة للتقديم. يمكنك أيضًا تناولها مع الصلصة المختلفة حسب اختيارك، مثل الطحينة، الطماطم، والزبادي.

طريقة عمل البان كيك

إذا كنت ترغب في تعلم كيفية صنع البان كيك في المنزل يمكن أن تكون هناك طرق متعددة لتحضيره فيما يلي نقدم لك وصفة بسيطة وسهلة تجعلك قادرا على صنعها بسهولة في المنزل.

مقادير عمل البان كيك:

2 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

1 ½ كوب من اللبن الطازج.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة (مذابة).

الطريقة: