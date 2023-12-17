شباكية المغرفة السريعة اعمليها بدون دلك ولا تشابك من المطبخ المغربي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -الشباكية هي حلوى مغربية تقليدية تحضر من عجينة رقيقة مقلية ومغطاة بالعسل وهي حلوى شهيرة في شهر رمضان المبارك وحيث يتم تقديمها كحلوى إفطار أو كضيافة للضيوف، وتتميز الشباكية بطعمها اللذيذ وشكلها المميز حيث يتم تشكيلها على شكل شبكات متداخلة وعادة ما تزين الشباكية بالسمسم أو الينسون أو حبة الحلاوة.

طريقة عمل الشباكية بالمغرفة

المقادير

1 كوب (170 جرام) دقيق.

1 كوب (250 مل) حليب.

1/2 كوب (125 مل) ماء.

صفار بيضة.

1 ملعقة كبيرة خل أبيض.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة سمسم حسب الرغبة.

1/2 ملعقة صغيرة نافع (الشمر) حسب الرغبة.

1/2 ملعقة صغيرة حبة حلاوة (الينسون) حسب الرغبة.

1/2 ملعقة صغيرة خميرة حلويات.

1 كوب (250 مل) زيت نباتي للقلي.

1 كوب (250 مل) عسل.

خطوات التحضير

أولا احضري وعاء كبير واخلطي الدقيق مع الحليب والماء وصفار البيض والخل الأبيض والملح والخميرة. ثم اخفقي المكونات بشكل جيد حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة. بعد ذلك غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر. ثم ضعي كمية صغيرة منها في مغرفة، ثم اغمسي المغرفة في الزيت الساخن حتى تصبح العجينة متماسكة. ثم اسحبي العجينة من المغرفة ببطء حتى تتشكل على شكل خيوط رفيعة. بعد ذلك كرري هذه العملية مع باقي العجينة. ثم قلبي الشباكية على الجهة الأخرى عندما تصبح ذهبية اللون. بعد ذلك صفي الشباكية من الزيت وضعيها على مناشف ورقية لامتصاص الزيت الزائد. بعد ذلك قومي بإحضار وعاء صغير واخلطي العسل مع السمسم والنافع وحبة حلاوة، ثم اغمسي الشباكية في الخليط وقدميها ساخنة.

طريقة عمل الشباكية المغربية

المقادير:

5 أكواب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

كوب من الزيت.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

ربع ملعقة صغيرة من النافع.

ربع ملعقة صغيرة من المستكة.

لتحضير العسل

4 أكواب من الماء.

4 أكواب من السكر.

عصير نصف ليمونة.

ماء زهر.

طريقة التحضير

أولا قومي بإحضار وعاء كبير واخلطي الدقيق مع السكر والزيت والماء الدافئ والخميرة الفورية والملح والقرفة والزعفران والنافع والمستكة. ثم اعجني المكونات جيدًا حتى تتشكل لديك عجينة ناعمة وقابلة للتشكيل. قسمي العجينة إلى 4 أجزاء متساوية.

افردي كل جزء من العجينة على شكل مستطيل. قطعي المستطيل إلى شرائح طولية رفيعة. اطوي كل شريحة من العجينة إلى نصفين، ثم اطويها مرة أخرى إلى نصفين، ليصبح لديك شكل شبيه بالمرجان. ثم سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، اقلبي الشباكية في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون. بعد ذلك صفي الشباكية من الزيت، وفي قدر على نار متوسطة، ضعي الماء والسكر وعصير الليمون. ثم قلبي المكونات حتى يذوب السكر، ثم ضيفي ماء الزهر إلى الخليط. بعد ذلك ضيفي الشباكية إلى الخليط، واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تتشرب العسل، صفي الشباكية من العسل. قدمي الشباكية ساخنة أو باردة.

أسهل طريقة لعمل الشباكية المغربية

المقادير:

500 غرام دقيق.

100 غرام سمسم محمص ومطحون.

100 غرام زبدة مذابة.

50 غرام زيت.

1 ملعقة كبيرة ماء زهر.

1 ملعقة كبيرة خل.

1 ملعقة صغيرة من القرفة.

1/2 ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات.

رشة ملح.

ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير

احضري وعاء كبير واخلطي الدقيق مع السمسم والزبدة والزيت وماء الزهر والخل والقرفة والخميرة والملح. ثم ضيفي الماء الدافئ تدريجياً مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة. بعد ذلك غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر، بعد ذلك افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق إلى طبقة رقيقة. ثم قومي بتقطيع العجينة إلى دوائر صغيرة. ضعي ملعقة صغيرة من الحشوة في وسط كل دائرة. اطوي دائرة العجين على شكل نصف دائرة، ثم اطوي الطرفين إلى الداخل حتى تصبح على شكل مثلث، كرري العملية مع باقي الدوائر. سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

اقليها في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللون، صفيها من الزيت واتركيها تبرد، قدميها مع العسل أو الشربات.

طريقة عمل الشباكية المغربية بطريقة سهلة

المقادير:

500 جرام دقيق.

100 جرام سمسم محمص.

100 جرام سكر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة حبة حلاوة.

ملعقة صغيرة نافع.

100 جرام زبدة ذائبة.

1 بيضة

ماء.

طريقة التحضير

احضري وعاء كبير اخلطي الدقيق والسمسم والسكر والخميرة والملح والقرفة وحبة حلاوة والنافع.

نصائح لعمل الشباكية

يمكنك إضافة كمية إضافية من السمسم أو الينسون أو حبة الحلاوة حسب الرغبة، كما يمكنك استخدام كمية أقل من الزيت للقلي حتى لا تصبح الشباكية دهنية، ويمكنك أيضا تقديم الشباكية مع كوب من الشاي أو القهوة.