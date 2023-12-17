في 5 دقائق حضري كرات الشوفان المشبعة بدون فرن وبدون سعرات حرارية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -كرات الشوفان المشبعة هي حلوى لذيذة وصحية يمكن إعدادها بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى فرن، وهي مصدر جيد للألياف والبروتين مما يجعلها وجبة خفيفة أو حلاوة مثالية، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم المكونات الأساسية لعمل كرات الشوفان المشبعة وطريقة تحضيرها وبعض النصائح لجعلها أكثر لذة وصحة.

تعد كرات الشوفان المشبعة وجبة خفيفة أو حلاوة لذيذة وصحية يمكن إعدادها بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى فرن واحرصي على تجربتها في المنزل.

طريقة عمل كرات الشوفان المشبعة بدون فرن

المكونات

كوب من الشوفان الفوري.

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من العسل أو السكر البني.

ربع كوب من الفواكه المجففة حسب الرغبة.

ربع كوب من المكسرات أو البذور حسب الرغبة.

طريقة التحضير

أولا احضري وعاء عميق مناسب للخلط واخلطي الشوفان مع الزبادي والعسل أو السكر البني. ثم ضيفي الفواكه المجففة والمكسرات أو البذور، ثم قلبي الخليط بشكل جيد وحتى يصبح متجانس. بعد ذلك شكلي الخليط إلى كرات صغيرة، ثم اتركي كرات الشوفان في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم.

طريقة عمل كرات الشوفان الصحية بالتمر

المقادير:

2 كوب شوفان.

1 كوب تمر.

1/2 كوب جوز هند.

1/4 كوب زبيب.

1/4 كوب عسل.

1/4 كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير:

احضري وعاء كبير اخلطي الشوفان والتمر والجوز الهند والزبيب والعسل والزيت. اعجني المكونات جيدا حتى تتشكل عجينة متماسكة. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة. قدمي كرات الشوفان بالتمر باردة أو ساخنة

طريقة عمل كرات الشوفان بالشوكولاتة

المكونات:

كوب شوفان سريع التحضير

نصف كوب زبدة فول سوداني

نصف كوب عسل

نصف كوب كاكاو بودرة

ربع كوب مكسرات أو فواكه مجففة.

طريقة التحضير

احضري وعاء كبير واخلطي جميع المكونات معا حتى تتجانس. شكلي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، ضعي الكرات في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

نصائح لعمل كرات الشوفان المشبعة بدون فرن

يمكنك إضافة نكهات أخرى إلى كرات الشوفان مثل القرفة أو الفانيليا أو الشوكولاتة، يمكن أن تستخدمي زبادي خالي من الدسم أو قليل الدسم للحصول على كرَات الشوفان قليلة السعرات الحرارية، وإذا كنتي ترغبي في الحصول على كرات الشوفان أكثر حلاوة يمكنك زيادة كمية العسل أو السكر البني.

إذا كنتي ترغبي في الحصول على كرات الشوفان أكثر صحة يمكنك استخدام سكر الدايت أو العسل الطبيعي، كما يمكن حفظ كرات الشوفان المشبعة في الثلاجة لمدة أسبوعين، ويمكنك أيضا تقديم كرات الشوفان المشبعة كحلوى أو وجبة خفيفة.