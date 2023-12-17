3 حبات تمر في اليوم هتحل كل مشاكلك الصحية وتزود الطاقة والمناعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

التمر هو فاكهة طبيعية تعتبر من أهم المحاصيل الزراعية في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجزيرة العربية حيث إنه غني بالمغذيات العضوية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته فهو يعتبر مصدرا ممتازا للطاقة والفوائد الصحية العديدة وفي هذا المقال ببوابة الصبح سوف نتعرف علي أهم فوائد التمر والفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان وطرق تناوله بشكل شحيح للاستفادة القصوى به.

ما هي الفيتامينات الموجودة في التمر

يحتوي التمر على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تلعب دورا مهما في دعم صحة الإنسان ومن بين الفيتامينات الموجودة في التمر:

فيتامين C فهو يعمل على تعزيز جهاز المناعة وتقوية الجسم ضد الأمراض المختلفة.

فيتامين A حيث يلعب دورا مهما في صحة العيون والبشرة والشعر، كما يعزز نمو الأنسجة ويحسن الرؤية الليلية.

فيتامين K المهم لصحة العظام والدم، حيث يساهم في عملية تخثر الدم الطبيعية.

فيتامين B6 الذي يساعد في دعم وظائف الجهاز العصبي والمناعي، ويساهم في تنظيم هرمونات الجسم والاستجابة لحجم الشحم.

فيتامين B3 حيث يلعب دورا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، ويساهم في تحسين هضم الغذاء.

فيتامين B5 وهو يلعب دورا هاما في تحويل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات إلى طاقة قابلة للاستخدام.

طرق تناول التمر الصحية

للاستفادة من فوائد التمر بطريقة صحية، يجب تناوله بدون إضافة سكر أو مواد حافظة ويفضل أن يكون التمر طازجا وليس مجففا حيث يمكن تناوله كوجبة خفيفة بمفرده حوالي 3 حبات أو مع بعض المكسرات لتحقيق توازن بين البروتين والدهون الصحية.

يمكن أيضا استخدام التمر في الوصفات المختلفة مثل تحضير الحلويات الصحية والعصائر الطبيعية حيث يمكن إضافته إلى مشروب الحليب أو الزبادي كإضافة طبيعية وصحية لتحسين القوام والنكهة.