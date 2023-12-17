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الصاروخ رجع تاني .. لايف سما المصري وهي سكرانه بوصلة رقص ساخنة بالتيجر الضيق وتتصدر التريند

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فنون - كتب سعد محمود - دائما ما تثير الجدل بسبب اطلالاتها القويه للغايه الراقصه بسبب ما تقوم بنشره على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

وتتصدر من حين لآخر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ، وفشلت سما المصري في اخر عمل درامي لها وكانت تشارك فيه بدور البطوله في العمل ولكنه لم يحقق الأرباح المتوقعة منه.

لا تريد الراقصة سما المصري الابتعاد ابدا عن الاضواء . وكل فترة تقدم ما هو جديد .

سما المصري تنفرد دائما بالفيديوهات المثيرة. ودائما تقول اللي عاوز يقلدنى يقلدنى حتى أن نجمات الفن يقومون بتقليد سما المصري في الآونة الأخيرة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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