الصاروخ رجع تاني .. لايف سما المصري وهي سكرانه بوصلة رقص ساخنة بالتيجر الضيق وتتصدر التريند

فنون - كتب سعد محمود - دائما ما تثير الجدل بسبب اطلالاتها القويه للغايه الراقصه سما المصري بسبب ما تقوم بنشره على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

وتتصدر من حين لآخر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ، وفشلت سما المصري في اخر عمل درامي لها وكانت تشارك فيه بدور البطوله في العمل ولكنه لم يحقق الأرباح المتوقعة منه.

لا تريد الراقصة سما المصري الابتعاد ابدا عن الاضواء . وكل فترة تقدم ما هو جديد .

سما المصري تنفرد دائما بالفيديوهات المثيرة. ودائما تقول اللي عاوز يقلدنى يقلدنى حتى أن نجمات الفن يقومون بتقليد سما المصري في الآونة الأخيرة.