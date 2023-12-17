صوص الجبنة الشيدر على أصوله زي الجاهز بالظبط وكمية كبيرة جدًا .. تعرفي عليه الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - صوص الجبنة الشيدر من أكثر الصوصات المفضلة لدي الكثير من الأفراد بسبب شهرتة واستعماله في العديد من الأطباق والمعجنات، كما أنة تدخل في صنع بعض الصلصات الذيذة، وتضاف على البيتزا الإيطالية، والمكرونة بأنواعها المختلفة، البطاطا، وكعكة الجبن، وتضاف إلى عدد من الأطباق لتحسين طعمها.

طرق تحضير صوص الجبنة الشيدر

يمكن تحضير صوص الجبن الشيدر في المنزل بكل سهولة من خلال إتباع بعض الخطوات، وسوف نذكرها عبر النقاط التالية:

مكونات صوص الشيدر

الملح.

الفلفل الأسود المطحون.

المطحون. 3 ملاعق كبيرة من الطحين.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

كأس ونصف من الحليب كامل الدسم.

كأس من الجبن الشيدر المدخنة المبشورة. طريقة صوص الجبن الشيدر

إذا كنت تريد تحضير الجبن بمكونات كبيرة، حتى لا تكون بسعرات حرارية مرتفعة.

من المهم استبدال الحليب كامل الدسم، بحليب خالي الدسم، مع تخفيف كمية الدقيق إلى الثلث، وعدم إضافة الزبدة في الوصفة نهائيًا.

يتم إضافة الزبدة في وعاء صغير على درجة حرارة هادئة، نستمر في التحريك حتى تذوب الزبدة بدون أن تحترق ويتغير لونها.

يضاف كمية الدقيق بشكل تدريجي على الزبدة، ثم إضافة رشة فلفل أسود وملح على الخليط.

يجب تقليب الخليط جيدًا حتي يختلط بصورة تامة.

بعد ذلك يتم إضافة الحليب بالتدريج على الخليط، ويلازم التقليب سريعًا لمنع أي تكتلات، وتكون متجانسة.

استمر في التقليب بصورة مستمرة على درجة حرارة هادئة لمدة خمس دقائق أو حتى تحصل على كثافة المناسبة صوص الجبن الشيدر.

يتم رفع وعاء الصوص من على النار، ويضاف علية الجبن المبشورة بصورة تدريجية وعلى هيئة دفعات مع تقليب الخليط جيدًا، حتى تذوب الجبنة و تتجانس مع باقي الخليط.

المبشورة بصورة تدريجية وعلى هيئة دفعات مع تقليب الخليط جيدًا، حتى تذوب الجبنة و تتجانس مع باقي الخليط. صوص الجبن الشيدر يقدم ساخن من خلال إضافة الصوص ألى الخضار، أو المكرونة.

يمكن وضع الخليط في طبق جانبي كما يتم تقديم صوص الجبن الشيدر، وهو ساخن من خلال سكب المزيج فوق أحد الاطباق والمكرونات أو الخضار، كما يمكنك إضافة صوص جبنة الشيدر في طبق جانبي كنوع من الغموس، في نهاية المقال لقد وفرنا طريقة تحضير صوص الجبنة الشيدر بطريقة سهلة يمكنك إعدادها في المنزل.