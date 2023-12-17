لعشاق الحلى البارد السريع .. في 30 دقيقة بس هتعملي أشهى حلى الآيس كريم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يفضل الكثيرون إضافة الآيس كريم إلى وصفاتهم المختلفة لتحسين نكهتها، سواء كان ذلك في الكيك أو البسكويت أو حتى في وصفات الحلويات الباردة المتنوعة، اليوم، سأشارك معك طريقة عمل حلى الآيس كريم، حيث تعد إحدى الوصفات المتعددة التي تجمع عدة مكونات لإعداد طبق لذيذ يمتزج فيه مختلف النكهات، كما يُمكنك تقديم هذا الحلى مع مجموعة من المشروبات الباردة والمنعشة، مثل سموثي المانجو وغيرها.

مكونات تحضير وصفة حلى الآيس كريم

للمكونات التي تحتاجها، وقت التحضير هو حوالي 30 دقيقة، هذه الوصفة تكفي لـ 12 شخصًا وتحتوي على تقريباً 576 سعرة حرارية.

مكونات طبقة الآيس كريم

24 قطعة ساندويش آيس كريم.

مكونات طبقة الكريمة

2 كوب من الكريمة المخفوقة.

1 كوب من الآيس كريم الساخن.

1 كوب من الآيس كريم بالكراميل.

مكونات الزينة

1 كوب من الجوز الأمريكي المفروم ناعمًا.

نصف كوب من رقائق الشوكولاتة.

طريقة تحضير وصفة حلى الآيس كريم

في وعاء كبير، قومي بوضع طبقة من ساندويشات الآيس كريم في قاع الوعاء لتكون الطبقة الأولى.

في وعاء آخر، اخفقي الكريمة المخفوقة حتى تصبح قوامًا ناعمًا ومتماسكًا.

أضيفي الآيس كريم الساخن وآيس كريم الكراميل إلى الكريمة المخفوقة وامزجيهم جيدًا حتى يتجانسوا.

صبي الخليط فوق طبقة ساندويشات الآيس كريم في الوعاء.

رشي الجوز الأمريكي المفروم ورقائق الشوكولاتة فوق الخليط.

ضعي الوعاء في الفريزر لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 ساعات أو حتى يتماسك الحلى جيدًا.

بمجرد تجميد الحلى بشكل كامل، يمكنك قطعه وتقديمه.

استمتعي بحلى الآيس كريم اللذيذ مع العائلة والأصدقاء.

نصائح من أجل تحضير حلى الآيس كريم بطريقة مميزة