تعرفي على طريقة جهنمية لتحويل “كوب من الحليب إلى كريم شانتية” بمكون واحد فقط.. جربيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى معظم ربات المنازل إلى إعداد العديد من وصفات الحلويات اللذيذة والصحية لأطفالهن، متجنبات اللجوء إلى شراءها من المحلات بأسعار مرتفعة، وذلك لضمان جودة المكونات وتجنب المواد الكيميائية من المعتاد استخدام الكريم الشانتيه كعنصر رئيسي في تزيين الحلويات والكيك، لجعلها تبدو شهية ولذيذة وتلقى استحسان الصغار والكبار ومع زيادة أسعار الكريم الشانتيه في الآونة الأخيرة، قررنا مساعدتكم في إعداده في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة.

مكونات عمل الكريم شانتية في المنزل

كوب من الحليب المثلج كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

ثلاث ملاعق من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين من الماء الدافئ.

كيفية تحضير كريم الشانتيه المنزلي بنتائج مدهشة: