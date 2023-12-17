طريقة عمل كريب الشوكولاتة بالفراولة في المنزل والطعم جنان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الكريب الحلو من الحلويات المشهورة في الكثير من البلاد حول العالم، حيث يُعتبر الكريب نوعًا من أنواع الفطائر الرقيقة والمقرمشة، ويُعد الكريب الحلو واحدًا من أشهر أنواع الكريب، حيث يتميز الكريب الحلو بقوامه الخفيف والرقيق، ويتم حشوه بمجموعة متنوعة من المكونات الحلوة مثل الشوكولاتة، والفواكه، والمربى، والمكسرات، والكريمة، ويُقدم الكريب الحلو كوجبة خفيفة أو حلوى شهية في المطاعم والكافيهات.

الكريب الحلو

كريب الفراولة والشوكولاتة

كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

رشة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 كوب حليب.

2 بيضة.

فانيليا.

4 ملاعق من الزيت.

فراولة مقطعه مكعبات.

شوكولاتة اسبريد للتزيين.

طريقة التحضير

نقوم بنخل الدقيق بشكل جيد ونضع عليه السكر والملح والفانيليا ونقلبهم جيداً، ثم نضع على الدقيق البيض والحليب والزيت ونتركه لمدة نصف ساعة. نحضر طاسة ونضعها على نار متوسطة ثم نضع من الخليط فى الطاسه ونتركه حتى يصبح لونه بنى. بعد ذلك نضع الكريب فى طبق ونزيينه بالشوكولاتة والفراوله. كريب الموز والشوكولاتة المكونات كوب من الدقيق. كوب من الحليب. 2 بيضة. فانيليا. صوص شوكولاتة. ملعقة من السكر الأبيض. رشة ملح. 2 مكعب من الزبده. 2 ملعقة من النوتيلا. موز مقطع.

طريقة التحضير