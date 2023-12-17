أسرار صبغ الشعر باللون الأحمر الناري بطريقة احترافية بدون صبغات ولا كيماويات زي الكوافيرات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعشق الكثير من النساء اللون الأحمر الكريزي وأنه من الألوان الجذابة والجميلة لذلك يحرص الكثير من هؤلاء بالبحث عن طريقة لعمل اللون بمكونات طبيعية وهي من أفضل المكونات الكيميائية، حيث إن المواد الكيميائية تضر بصحة الشعر وفروة الشعر، حيث إن المواد الطبيعية تعمل على إعطاء اللون المناسب بشكل سريع ولا تضر بصحة الشعر، وتساعد على لمعان الشعر، وتظهره بمظهر الشعر الصحي واللامع وسوف نوضح لكم طريقة تحضير اللون الأحمر الكريزي من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة اللون الأحمر

عندما نقوم باستخدام صبغة اللون الأحمر الطبيعية يجب أن نقوم بإحضار عدة مكونات سهلة وبسيطة ومكوناتها توجد في معظم المنازل وسوف نوضح لكم المكونات من خلال ما يلي.

حبة من البنجر.

2 معلقة كبيرة من الكركديه.

2 كوب من الماء.

معلقة من الكركديه المطحون.

معلقة من القرنفل المطحون.

1/2 كوب من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر وصفتنا من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح لكم تلك الخطوات من خلال ما يأتي.

نحضر وعاء ونضع به الكركديه و ماء ونرفعها على النار ونتركها حتى تمام الغليان.

ثم بعد ذلك نقوم بتصفيته ونتركها حتى يبرد تماما.

ثم بعد ذلك نقوم بتصفيته ونتركها حتى يبرد تماما. ثم بعد ذلك نحضر حبة المنجر ونقوم بغسلها بشكل جيد ثم نقوم بتقطيعها على شرائح.

ثم نضع عليها ماء الكركدية ونضع الخليط في الخلاط.

ثم نقوم بخفقهم جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط للتخلص من قشور البنجر.

ثم بعد ذلك نقوم بأخذ ماء الكركديه والبنجر.

ثم بعد ذلك بوضع عليه الكركديه المطحون والقرنفل المطحون وباقي المكوناتثم نقوم بتقليب المكونات بشكل جيد حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على فروة الشعر والشعر ونتركه لمدة ساعتين.

ثم بعد ذلك نقوم بغسلها بالماء والشامبو وسوف نلاحظ الحصول على اللون الأحمر الكريزي من أول استخدام للوصفة دون الحاجة إلى اي مواد كيميائية.

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