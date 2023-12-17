سر حلاوة الكوريين.. معلقة رز واحدة بالطريقة دي هتخلي بشرتك قمر بجد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد وصفة الأرز من الوصفات القديمة التي تستخدم في وصفات الجمال منذ القدم، حيث تساعد على محاربة علامات التقدم في السن والخطوط الرفيعة، بالإضافة إلى شد البشرة وتحفيز مادة الكولاجين التي تعطي البشرة نضارة وجمال، بالإضافة إلى الظهور بمظهر صحي وجذاب، لذلك سوف نذكر لكم اليوم وصفة الأرز المطحون للبشرة، من أجل الحصول على بشرة مميزة وجميلة للغاية، فتابعوا معنا المقال للنهاية.

وصفة الأرز المطحون للبشرة

تعتبر وصفة الأرز من أفضل الوصفات التي تستخدم للبشرة، وهي تعطي نتائج سريعة ومضمونه وسوف تستغني عن استخدام مستحضرات التجميل لتفتيح البشرة، كما تساعد في التخلص من الحبوب، كما ان هذه الطريقه امنهطة لا تحتوي على اي مواد ضارة، حيث ان جميع المكونات طبيعية ومتوفره وغير مكلفهطة، لذلك إليكم أهم مكونات هذه الوصفة فيما يلي:

عدد 4 قطرات زيت خروع.

وعاء عميق.

ملعقة للتقليب.

نصف ملعقة ماء ورد.

عدد ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

خطوات التحضير

عند تحضير وصفه الارز يجب عليك اتباع عده خطوات تتمثل فيما يلي

أولا يتم إضافة الدقيق المطحون إلى الوعاء العميق، ثم إضافة ماء الورد إليه.

وصفة الأرز المطحون للبشرة

ثم بعد ذلك القيام بإضافة زيت الخروع إلى الخليط.

التقليب جيدا حتى الحصول على قوام يسهل فرده.

بذلك يتم توزيعه على منطقة الرقبة والوجه جيدا.

ثم القيام بعمل حركات دائرية والاستمرار في ذلك لمدة لا تقل عن عشرة دقائق تقريبا.

بعد ذلك غسل الوجه بالماء الفاتر جيدا.

فوائد ماسك الارز

فوائد ماسك الارز للبشره متعدده ومنها ما يلي: