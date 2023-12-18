حيلة روعة وذكية.. طريقة توسيع الحذاء الضيق بدون تعب فى البيت فى دقيقة واحدة بطريقة مضمونة ورائعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة توسيع الحذاء الضيق بدون تعب ، نلاحظ أن معظم السيدات تواجه مشكلة كبيرة جدا وهي ضيق في الحذاء مما تبحث دوما على كيفية توسيعه وهو أحد الأسباب التي تجعلها تشعر بالتوتر والأرق دائما لهذا السبب يمكننا أن نقوم باستخدام طرق متعددة حتى نساعد أيضا على توسيع الحذاء، مما نتمكن من أن نحصل على حذاء مناسب لراحة القدمين بهذه الطرق سوف نعرضها عليكم اليوم خلال هذا المقال.

طريقة توسيع الحذاء الضيق بدون تعب

هي طريقة تعد من أشهر الطرق التي نقوم باستخدامها حتى نستعين بها لتوسيع معظم الأحذية التي تتواجد داخل منازلنا وتكون ضيقة علينا وقمنا بتركها لفترة طويلة لهذا السبب سوف نستعيد ارتدائها مرة أخرى نبدأ بإضافة مدد الأحذية وهو يتم تواجده في أي مكان يمكن أن نقوم بشرائه، ثم نقوم بتوسيع ونتركه لمدة ساعتين داخل هذا المدد ويتم تدوير الحذاء تدريجيا حتى يكون مناسبا إلى حد كبير لراحة القدمين.

استخدام الجوارب أو المجفف:

هناك طريقة من ضمن الطرق التي يجب أن نستعين بها وهو الجراب المرطب أو الجراب والمجفف أحد أنواع المواد التي يستعين بها البعض لتمديد الحذاء وتوسيع فقط عندما نقوم بتشغيل مجفف الشعر لدرجة حرارة منخفضة، مما تعمل أيضا على تجفيف الحذاء والجراب من الداخل مما يتمدد بشكل سريع ويمكن أن نقوم بارتداء دون أي مشاكل.

حشو الحذاء بأكياس الثلج:

أكياس الثلج هي طريقة من ضمن الطرق التي يمكننا أن نستعين بها حتى نتمكن من توسيع وتمديد الحذاء حتى يتناسب مع القدمين فقط عندما نقوم بملء أكياس من الثلج في الفريزر وإضافتها داخل الحذاء واتركيها لفترة حتى تذوب نهائيا ونبدأ بعد ذلك بتجفيف الحذاء فبالتالي يصبح مناسبا إلى حد كبير حتى نقوم بارتدائه.

استخدام كريم موسع الجلد:

هناك بعض الكريمات التي يمكننا أن نستعين بها حتى تساعد على توسيع الجلد أو وهي كريمات يمكن أن نقوم بشرائها ونبدأ بتطبيقها مباشرة على الحذاء التي يكون ضيق أمامنا ونتركها لمدة خمس ساعات على الأقل حتى يساعد على توسيع الجلد ونبدأ بالاستعانة بارتدائها مرة أخرى حتى نتأكد أنها تم توسيعها بشكل جيد.