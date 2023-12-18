«هتبهر كل الي ياكلها».. طريقة عمل صيادية السمك على أصولها بطعم لا يقاوم والسر في التتبيلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر صيادية السمك من الأكلات الشهيرة للغاية التي يحبها عدد كبير من الناس، فهي مليئة بالفوائد المتنوعة، فيمكنك أن تحصلين على وصفة صيادية السمك في المنزل من خلال مجموعة مختلفة من المكونات مع وجود مجموعة بسيطة من الخطوات التي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال بالتفصيل.

طريقة عمل صيادية السمك

المكونات:

ثلاث أكواب من الأرز البسمتي المنقوع.

ثلاثة من سمك المتوسط الحجم والمنظف.

ربع كوب من الزيت.

2 من لورق اللورا.

نصف ملعقة من الحبهان.

نصف ملعقة من البهارات المشكلة.

نجمتين من اليانسون.

ملعقتين ملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل صيادية السمك

نغسل الأرز ومن ثم ننقعه نصف ساعة. ونجهز وعاء ونضع الأرز على نار متوسطة. ومن ثم نضيف الزيتون ونقوم بإضافة بصل مفروم. ومن ثم نرفع الإناء من على النار وتترك البصل حتى يبرد ونضيف كوب من الماء. ومن ثم نقلب بشكل جيد، ومنثم نضيف الليمون الاسود والحبهان والورق اللورا مع البهارات. ونقلب المكونات بشكل ممتاز ومن ثم الملح والفلفل. نضيف السمك للخليط ومن ثم نقوم بالطهي. ونضع الصينية في الفرن، لمدة ربع ساعة. ونصفي الأرز للخليط ونتركه ينضج ثلث ساعة. ومن ثم نقدم السمك والأرز.

طريقة عمل رز السمك

نسخن ملعقتين من زيت الزيتون في مقلاة ومن ثم نسخن المقلاة. نضيف بصل مفروم ونقلبه لمدة ربع ساعة حتى نحصل على لون بصل مكرمل رائع. ومن ثم نغسل الأرز ومن ثم نضيف للبصل مع التقليب. ومن ثم نضيف ملح مع فلفل أسود وكركم وكزبرة مطحونة وكمية بسيطة من القرفة المطحونة مع الزنجبيل ومن ثم نقلب. ونقوم بإضافة 4 أكواب من الأرز ماء وننتظر حتى يغلي بالشكل الجيد. ومن ثم نهدي النار لمدة ربع ساعة. ومن ثم نزيل الأرز من على النار، ونتركه 5 دقائق بدون كشف الغطاء. ونقوم بتتبيل السمك بالملح والفلفل الأسود من الجانبين ونشوي السمك. ومن ثم نقوم بتزيين الأرز والسمك بالبقدونس المفروم ونقدمه.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الوصفة تعد من ضمن الأكلات الشهية والجميلة التي يمكنك تقديمها للعائلة بسهولة كبيرة والاستفادة من القيمة الغذائية التي تشتمل عليها بأكبر قدر ممكن.