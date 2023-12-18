لكل عروس إليكي خلطة القهوة الجبارة لتبييض الجسم بالكامل وإزالة الجلد الميت والسيلوليت لن تصدقي النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم كل فتاة مقبلة على الزواج بجمال جسمها لكي تظهر أمام شريك العمر بمظهر جذاب ولذلك تقوم بعض الفتيات بشراء مستحضرات تجميلية غالية الثمن لتبييض الجسم بالكامل وإزالة الجلد الميت والسيلوليت، ولكن هذه الطريقة تحتاج إلى الكثير من الأموال وأيضا وقت طويل ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة القهوة الجبارة لتبييض الجسم وإزالة السيلوليت فتابعونا.

خلطة القهوة لتبييض الجسم وإزالة السيلوليت

يمكنك الآن الحصول على جسم ناصع البياض وخالي من السيلوليت والتصبغات من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

نصف ملعقة من السكر الخشن.

ملعقة من دقيق الأرز.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع القهوة في بولة عميقة مع دقيق الأرز والسكر ونقلب المكونات مع بعض لكي تتداخل ثم يضاف زيت الزيتون.

مع زيت جوز الهند والقليل من ماء الورد ونقلب لحين الحصول على قوام كريمي بعد ذلك نغسل الجسم بالماء الدافئ.

من أجل فتح مسام البشرة لاستقبال المكونات ثم يوزع المزيج على الجسم بالكامل بحركات دائرية ويترك لمدة 15 دقيقة.

نغسل الجسم بالماء البارد وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت ناصعة البياض لأن هذه الوصفة تزيل الجلد الميت.

ومع التكرار سوف يختفي السيلوليت أيضا لأن القهوة تشد البشرة وتنشط الدورة الدموية في الجسم.

تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا ولمدة شهر لحين الحصول علي النتيجة المطلوبة.

القهوة والملح للجسم

تساعد هذه الوصفة في الحصول على بشرة بيضاء وصافية ومع الاستخدام تعالج السيلوليت ويمكنك استخدامها بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

2 كوب من القهوة المطحونة.

2 ملعقة من العسل.

كوب ملح خشن.

3 ملاعق زيت زيتون.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع القهوة مع الملح في وعاء عميق ثم نضيف العسل وأيضا زيت الزيتون وقطرات من عصير الليمون.

وعندما نحصل على قوام يشبه الرمل المبلل يوزع المزيج على جسم مبلل مع التدليك بحركات دائرية.

ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على جسم أبيض وناعم كالحرير خالي من التصبغات والسيلوليت.

فوائد القهوة للبشرة

تحتوي القهوة على العديد من العناصر الهامة لصحة الجلد وفي السطور التالية سنتعرف على أهم فوائدها: