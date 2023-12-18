الحلبة كنز في بيتك لتفتيح وشد البشرة وإزالة التجاعيد هتصغري 20 سنة من أول استعمال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع تقدم العمر تصبح البشرة فاقدة للمرونة والحيوية وتبدأ التجاعيد بالظهور وتصبح البشرة مترهلة ذات لون باهت وداكن، وتعتبر الحلبة هي الحل الأمثل للحصول على بشرة مشرقة ومشدودة لاحتوائها على مضادات أكسدة طبيعية وهي تقوم بمحاربة الجذور الحرة التي تسبب ظهور علامات تقدم العمر، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة الحلبة الجبارة لتفتيح وشد البشرة وإزالة التجاعيد بمكونات بسيطة من بيتك فتابعونا.

الحلبة لتفتيح وشد البشرة

إذا كنت ترغبين بالحصول على بشرة مشدودة وتبدو أصغر في العمر يجب عليك إتباع الخطوات التالية:

2 ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الجليسرين.

ملعقة من شمع العسل.

قطرات من عصير الليمون.

2 ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام:

نذوب شمع العسل في الميكروويف أو على حمام ماء ساخن ثم نقوم بوضع الحلبة المطحونة في بولة صغيرة.

ونضيف عليها شمع العسل مع الجليسرين ونقلب لحين الحصول على خليط متجانس ثم يضاف عصير الليمون والزيت.

نقلب مرة أخري من أجل الحصول على قوام كريمي سهل الفرد ثم نغسل البشرة بالماء والغسول المناسب.

بعد ذلك نوزع هذا المزيج عليها باستخدام فرشاة ويترك حتى يجف ثم يشطف بالماء وسوف تندهشي من النتيجة.

تكرر هذه الوصفة على الأقل مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة مشدودة وخالية تماما من التجاعيد ومشرقة.

الحلبة والعسل للبشرة

يمكنك الآن الحصول على وجه صافي خالي من البقع والتصبغات وأيضا التجاعيد تابعي السطور التالية للتعرف على طريقة التحضير:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من بذور الحلبة.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقة من العسل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع بذور الحلبة في كمية مناسبة من الماء ونرفعها على النار حتى الغليان ثم نتركها لمدة ليلة كاملة.

وفي الصباح نطحنها باستخدام الكبة الكهربائية ونضيف عليها الزبادي مع العسل والقليل من ماء الورد.

نقلب المكونات مع بعض لكي تتداخل ثم يوزع المزيج على بشرة نظيفة ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد.

هذه الوصفة تجعل البشرة صافية ومشدودة وخالية من التجاعيد يمكنك تكرارها مرة واحدة أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة.

فوائد الحلبة للبشرة

تحتوي الحلبة على العديد من المكونات الطبيعية اللازمة لصحة البشرة وفي السطور التالية سنتعرف عليها: