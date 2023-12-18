«من بواقي الكيك».. طريقة عمل كيك بوبس الشهي باشكال تجنن.. ولادك هيفرحوا بيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الكيك بوبس من ألذ الحلويات التي يحبها الجميع، فشكلها رائع ومذاقها متميز بشكل كبير، فيمكنك الحصول على الكيك بوبس بسهولة من خلال تحضير المكونات التي لن تحتاجين إليها في ظل وجود بقايا كيك لديك في المنزل والعمل على إتباع تلك الطريقة التي سوف نوضحها لك من خلال سطور هذا المقال.

مقادير عمل الكيك بوبس

قالب كبير من كيك الشيكولاتة.

كوب واحد من النوتيلا.

شكولاتة بيضاء للتزيين.

فارمسيلا.

طريقة التحضير:

تجهيز وعاء لتفتيت الكيك بالكامل فيه. يتم وضع النوتيلا على الكيك ومن ثم العجن باليدين. ونقوم بعمل مجموعة من الكرات المختلفة من الخليط. ونتركها في الفريزر. ومن ثم نستخدم مجموعة من الأعواد البلاستيك الرفيعة ومن ثم نغرسها في الكرات. ونقوم بغمسها في الشيكولاتة البيضاء المذابة في حمام مائي. ومن ثم نغطيها بالفارمسيلا. نضعها في الفريزر لمدة ساعة مرة أخرى.

ترايفل كيك

يمكنك عمل وصفة رائعة من بقايا الكيك من خلال:

استخدام بقايا الكيك من خلال فركها بشكل ممتاز ومن ثم نضيف لها كريم شانتيه.

ويمكنك استخدام الكاسترد ومن ثم نخلطها بشكل رائع.

ومن ثم نجهز مجموعة من الكاسات ونقزم بعمل طبقة من الكيك وطبقة من كريم الشانتيه وطبقة من الفاكهة.

ومن ثم تكرار نفس الخطوات.

يمكنك وضع الكاسات في الثلاجة بعض الوقت لتتماسك.

كب كيك

يمكنك عمل كب كيك رائع من بقايا الكيك بسرعة من خلال:

استخدام بقايا الكيك الموجودة في المنزل ومن ثم استخدام الكريم شانتيه عليها.

ونقوم بعمل حشو من الكريم شانتيه للكيك ونقدمه.

تشيز كيك

يمكنك استخدام بقايا الكيك بسهولة تامة من خلال:

استخدام بقايا الكيك مع فردها بشكل ممتاز ومن ثم نفردها في صينية.

ونقوم بتجهيز الكريم شانتيه مع القشطة.

ونضع الخليط على الكيك ونزين بمجموعة من المكسرات على الوجه.

طبقات الكيك مع الجيلي

يمكنك عمل وصفة من الجيلي مع الكيك بسهولة، من خلال تجهيز الجيلي عبر تسخين كوبين من الماء على النار مع اضافة كيس الجيلي ونقلب، ومن ثم فرك الكيك ونضعه في الصينية ومن ثم نفرد مجموعة من شرائح الموز ونضع طبقات الجيلي، وندخل الكيك للثلاجة لمدة ست ساعات كاملة، ومن ثم نقطعه ونقدمه.