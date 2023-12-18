طريقة عمل الشاورما السوري علي أصولها في المنزل بكل سهولة وفري فلوسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الشاورما من أشهر وجبات السندويشات في العالم العربي، وهي تتميز بطعمها اللذيذ ومكوناتها المتنوعة تعتبر الشاورما وجبة سريعة التحضير ومناسبة للمناسبات العائلية والأعياد وأيضا كوجبة يمكن تناولها في أي وقت من اليوم سواء كانت لوجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء.

طريقة تحضير الشاورما

500 جرام من اللحم المفروم (يفضل لحم الدجاج أو اللحم البقري).

ثلاث فصوص ثوم مفرومة.

ملعقة كبيرة من البهارات (تشمل الكمون والكزبرة والكركم والبابريكا والفلفل الأسود).

نصف كوب من اللبن الزبادي.

عصير ليمونتين حامضتين.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملح حسب الرغبة.

طريقة عمل الشاورما

في وعاء كبير قم بمزج اللحم المفروم الثوم المفروم البهارات اللبن الزبادي، عصير الليمون الحامض زيت الزيتون والملح.

قم بتنكيه المكونات جيدا حتى تتداخل جميع النكهات.

اترك اللحم في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة حتى يتشرب النكهات ويصبح طريا ولذيذا.

اسخن مقلاة كبيرة وضع قليل من الزيت فيها.

قم بطهي اللحم المتبل على نار متوسطة حتى ينضج ويتحمر من الجوانب.

قطع اللحم المشوي إلى شرائح رفيعة.

إعداد الشاورما يتطلب بعض الوقت والتحضير ولكنها تستحق كل جهد يمكن تخصيص الشاورما حسب الذوق الشخصي عن طريق إضافة المكونات المفضلة تعتبر الشاورما وجبة خفيفة الهضم في نفس الوقت تحمل نكهات الشرق الأوسط الفريدة فالآن إنه وقت تجهيز الشاورما المنزلية اللذيذة والتمتع بتجربة تناول الطعام الشهية واللذيذة.