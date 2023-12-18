جددي قائمة حلوياتك وتعلمي طريقة عمل حلى دوار الشمس بالسمسم .. لونها روعة وطعمها خيال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لأ مجال للشك في أهمية الحلويات بالنسبة إلى الأطفال فهي من أكثر ما يعشقه الصغار، ولهذا السبب عليك تعلم أنواع جديدة من الحلويات لإبهارهم بها طيلة الوقت، ولهذا يمكنك الحصول على أفضل حلى دوار الشمس بسهولة كبيرة بالمنزل، فيمكنك الحصول على وصفة ممتازة من حلى دوار الشمس اللذيذ، فالحلى لا يحتاج لوقت على الإطلاق لإعداده، فقط يمكنك الحرص على توفير المكونات والبدء في عمل الوصفة بكل بساطة وعلى الفور.

مكونات حلى دوار الشمس

هنالك مجموعة من المكونات الهامة لعمل الحلى:

للطبقة الأولى:

ثلاث أكوب من البسكويت السادة أي نوع.

كوب ونصف من الزبدة.

للطبقة الثانية:

ثلاث أكواب من اللبن الزبادي.

نصف كوب من السكر.

كوب واحد من الحليب البودرة.

للطبقة الثالثة:

ثمانية قطع من البسكويت السمسم الجاهز.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة سريعة التحضير.

ظرفين من كريم الكراميل.

كوبين من الماء.

طريقة تحضير حلى دوار الشمس

الطبقة الأولى:

يتم بوضع البسكويت السادة في محضر الطعام ومن ثم نطحنه بشكل رائع حتى نحصل على طحين ناعم. ومن ثم نضع البسكويت في بولة ومن ثم نخلط بشكل رائع مع الزبد. ونضع البسكويت في قالب الكب كيك. ومن ثم نوزعه بشكل ممتاز.

الطبقة الثانية:

نشعل الفرن على180 درجة مئوية. ونضع الحليب البودرة مع السكر في المضرب الكهربائي ونسكب الزبادي مع خفق المكونات. ومن ثم نضيف الزبادي على البسكويت ونوزع الكمية في القالب. وندخل الصينية للفرن ونتركها 5 دقائق حتى يتماسك الخليط.

الطبقة الثالثة:

نقوم بعمل الكريم كراميل في حلة ومن ثم نضيف القهوة مع الماء ونضعها على النار مع التحريك. ومن ثم نترك الحلة على النار لمدة ثلث ساعة، ومن ثم نحرك من وقت للثاني. ونضع قطعة البسكويت بالكركم في القوالب الكب كيك ومن ثم نسكب الكريم كراميل على البسكويت. ونقوم بالتكرار حتى يتم الانتهاء من الكمية. ومن ثم يكون لدينا حلى دوار الشمس بالسمسم في المنزل بسهولة وبدون تكاليف ضخمة.

أسرار نجاح حلى دوار الشمس