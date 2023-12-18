هتنسف الدهون نسف.. خلطة جبارة لتنظيف الفرن من الحروق والدهون المتراكمة في ثواني هيرجع جديد زي الاول

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث العديد من ربات البيوت عن الطرق التي يتم بها تنظيف الفرن من البقع والدهون والزيوت التي تتراكم عليها، حيث تتراكم تلك البقع نتيجة تطاير الأبخرة، و سقوط الدهون عليها نتيجة تحضير الطعام بها، واستطعنا أن نجد وصفة سهلة يمكن من خلالها تنظيف الفرن والأسطح من أول استخدام لها وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة الخاصة بتنظيف البوتاجاز من أول استخدام من خلال المقال التالي.

مكونات وصفة تنظيف الفرن

تتكون الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وسوف نوضح لكم تلك المكونات من خلال الأسطر القادمة.

سائل منظف.

لتر من الكوكولا.

قطعة سلك مواعين.

قشر ليمون.

نصف كوب عصير ليمون.

طريقة استخدام الوصفة

يتم استخدام الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة ويمكن لجميع ربات المنازل عملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يلي.

نحضر وعاء ونضع به الكوكولا ثم نضعها في الفرن ونتركها لمدة 15 دقيقة.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء ونضع به سائل منظف وعصير الليمون وقشر الليمون.ثم نرفع الخليط على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

ثم نحضر الفرشاة ونغمسها في الخليط الساخن ونقوم بغسل الفرن به.

ثم ننشفها جيدا بواسطة فوطة جافة وسوف نلاحظ مدى نظافة الفرن من أول استخدام للوصفة.

وصفة الأمونيا لتنظيف الفرن

تعد الفرن الموجودة في البوتجاز مركز لتواجد الأوساخ والبقع بسبب تحضير الأطعمة بها، حيث يعشق الكثير منا الأطعمة المشوية والصحية وسوف نوضح لكم طريقة تنظيفها من خلال النقاط التالية.

المكونات:

2 معلقة بودرة امونيا.

2 معلقة فحم مطحون.

2 معلقة من ملح الليمون.

سائل منظف.

طريقة تحضير الوصفة:

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات.

ثم نقوم بتقليبها بشكل جيد حتى نحصل على عجينة.

ثم نقوم بتقليبها بشكل جيد حتى نحصل على عجينة. ثم نقوم بإحضار فرشاة ونغمسها في تلك العجينة.

ثم نقوم بغسل الفرن بواسطة الفرشاة بعد تسخينها.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار فوطة مبللة ونقوم بمسح الفرن بها.

ثم نحضر فوطة جافة ونقوم بتنشيف الفرن بها .

سوف نلاحظ مدى نظافة الفرن والتخلص من البقع والدهون الموجودة في الفرن من أول استخدام

افصلي الفرن عن الكهرباء ثم اخلطي صودا الخبز والخل الأبيض والماء في وعاء كبير ضعي الخليط في الفرن ووزعييه جيدًا على جميع الأسطح الداخليةاتركي الخليط لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح الفرن باردًا تمامًاارتدي القفازات المطاطية وافركي الفرن بفرشاة الأسنان امسحي الفرن بقطعة قماش مبللة بهذه الطريقة تحصلي على فرن نظيف جدا في اقل وقت ممكن