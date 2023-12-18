«ضاع عمرنا بنفصصه غلط».. قشري الرمان بسرعة الصاروخ وهتقشري 10 كيلو في ثواني!!.. ياريتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع حلول فصل الشتاء، يزداد انتشار فاكهة الرمان في الأسواق، حيث يبدأ بعض الأفراد في شراء كميات كبيرة لتخزينها في الفريزر ومع ذلك، يواجه البعض صعوبات في عملية التخزين بسبب التحديات التي تعترضهم أثناء تفصيص حبات الرمان، ويُشعر ببطء العمل والجهد الذي يتطلبه هذا الأمر بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون التأثيرات الجانبية التي تظهر على اليدين بعد الانتهاء من هذه المهمة مزعجة للغاية بالنسبة لبعض الأشخاص.

فصصي الرمان في دقائق معدودة وبدون جهد