«ضاع عمرنا بنفصصه غلط».. قشري الرمان بسرعة الصاروخ وهتقشري 10 كيلو في ثواني!!.. ياريتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع حلول فصل الشتاء، يزداد انتشار فاكهة الرمان في الأسواق، حيث يبدأ بعض الأفراد في شراء كميات كبيرة لتخزينها في الفريزر ومع ذلك، يواجه البعض صعوبات في عملية التخزين بسبب التحديات التي تعترضهم أثناء تفصيص حبات الرمان، ويُشعر ببطء العمل والجهد الذي يتطلبه هذا الأمر بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون التأثيرات الجانبية التي تظهر على اليدين بعد الانتهاء من هذه المهمة مزعجة للغاية بالنسبة لبعض الأشخاص.
فصصي الرمان في دقائق معدودة وبدون جهد
1. استخدام أداة قاطع التفاح:
- ضعي رمانة واحدة في طبق وضعي الأداة فوقها.
- اضغطي على القاطع حتى تصل إلى نهاية الرمان، ستجدينها قد قسمت الرمان وأخرجت لب الرمان من الوسط.
- وجهي الرمان للطبق الفارغ واستخدمي ملعقة خشبية لخفق الرمان من الأسفل، ستتحول الحبيبات إلى الطبق بدون أي تلويث لليدين.
2. باستخدام السكين:
- قمي بإزالة الجزء البارز من الرمان باستخدام السكين عن طريق تحديد المحيط بشكل مربع وإزالته بسهولة.
- حددي الجزء الأبيض من أعلى الرمان إلى الأسفل وستجدين القطعة خارجة بدون الجزء الأبيض.
3. باستخدام غطاء الزجاجة:
- ضعي الغطاء على قمة الرمان وحددي مكانه بالسكين من الأسفل إلى الأعلى.
- اضغطي على الغطاء وافتحي باقي أجزاء الرمان بكل سهولة، ثم قمي بإزالة حبيبات الرمان عن الثمرة.
هذه الطرق تساعدك على تفصيص الرمان بكل سهولة دون إحداث فوضى أو تأثيرات على يديك.