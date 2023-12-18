بنصف كيلو من الدقيق استمتع بمذاق فطائر الجبنة اللذيذة وصفة مثالية لوجبة إفطار شهية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فطائر الجبنة هي إحدى الوصفات الكلاسيكية التي يحبها الكثيرون، وتتميز بمذاقها الغني وقوامها الناعم والمتجانس، سواء كنت تقدمها كوجبة إفطار أو كسناك خفيف، فهي دائمًا تضفي لمسة خاصة على مائدتك، فإليك طريقة تحضير فطائر الجبنة الشهية بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات فطائر الجبنة في المنزل

باستخدام نصف كيلو من الدقيق فقط، يمكنك الاستمتاع بمذاق فطائر الجبنة اللذيذة، والتي تعد وصفة مثالية لبداية يومك، هذه الفطائر الهشة والمليئة بالنكهات، سهلة التحضير وتشكل إضافة رائعة لوجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة في أي وقت، تتميز بقوامها الطري والغني بالجبنة الذائبة، مما يجعلها خيارًا محبوبًا لدى جميع أفراد الأسرة.

نصف كيلو من الدقيق.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1/4 كوب زيت زيتون أو زيت نباتي.

1 كوب ماء دافئ.

مقدار من جبنة بيضاء (يمكن استخدام أي نوع آخر حسب الرغبة).

ملعقتان من الزعتر أو السماق أو السمسم للتزيين (اختياري).

طريقة التحضير

تحضير العجين: في وعاء كبير، اخلط الدقيق مع الملح والسكر والخميرة. أضف الزيت والماء الدافئ تدريجيًا واعجن حتى تحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

التخمير: غطِ العجينة واتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتضاعف حجمها.

تحضير الحشوة: في هذه الأثناء اخلط الجبنة مع الزعتر أو السماق إذا رغبت في ذلك.

تشكيل الفطائر: بعد أن يتضاعف حجم العجينة، قسمها إلى كرات صغيرة، وافرد كل كرة على شكل دائرة وضع في وسطها ملعقة من الجبنة.

إغلاق الفطائر: اجمع أطراف العجينة فوق الحشوة وأغلقها جيدًا.

الخبز: ضع الفطائر في صينية مدهونة بالقليل من الزيت واتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة، ثم اخبزها في فرن مسخن مسبقًا على 200 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

فطائر الجبنة الشهية هي خيار رائع لأي وقت من اليوم، يمكن تقديمها ساخنة مع الشاي أو القهوة، أو كجزء من وجبة الإفطار أو العشاء، هذه الوصفة لا تتطلب مكونات معقدة ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، مما يجعلها مثالية للمبتدئين في الطبخ أو لمن يرغبون في إعداد وجبة سريعة ولذيذة ويمكن أخذ الفطائر بالعمل أو وجبة الإفطار بالمدرسة.