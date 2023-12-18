بكوب سمنة حضري الغريبة البيتي اللذيذة أحلى من محلات الحلواني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الغريبة من أجمل لحلويات الناعمة التي يعشها الكثير من الناس، وهي تقدم في الأفراح والأعياد والمناسبات السعيدة، كما تتميز بقوام الدائب ورائحتها الشهية، وطريقة تحضيرها في البيت سهلة وسريعة ولا تتطلب منا وقت ثناء التسوية، وهي من أجمل الحلويات الناعمة التي تتميز بطعمها الشهي، ونجد الكثير من الأمهات يفضلون صنعها في البيت بدل من شرائها، وسوف نتعرف من خلال موقع الصبح الإخباري، على طريقة عمل الغريبة البيتي اللذيذة أحلى من محلات الحلواني.

مكونات عمل الغربية البيتي

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-