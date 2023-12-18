تناول هذه الفاكهة على معدة فارغة وأنظر ماذا يحدث للجسم في وقت قليل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - معروف عن الفواكه أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المياه التي يحتاج لها الجسم، والأهم من ذلك أن تناول الفاكهة الطبيعية الطازجة تكون غنية في القيمة الغذائية عن تلك العصائر المصنعة، وهناك بعض الفواكه التي ينصح بتناولها على معدة فارغة، فور الاستيقاظ من النوم صباحاً، والتي من شأنها أن تعمل على مد جسمك بالطاقة المطلوبة، والحصول على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات

تناول الفاكهة على معدة فارغة

يمكن تناول ثمرة واحدة من الكيوي في الصباح الباكر، حيث يكون لها دور فعال في الحصول على نسبة عالية من فيتامين سي، وتعمل على تحسين مناعة الجسم، وبها مجموعة من المركبات التي تساعد على الهضم بشكل جيد.

ينصح أيضاً الأطباء بضرورة تناول ثمرة واحدة من التفاح يومياً في الصباح، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة تعمل على تعزيز الصحة العامة وصحة المخ.

الموز أيضاً يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يعد مفيد لصحة القلب، ودائماً ما ترى لاعبي كرة القدم يتناولونه بين شوطي المباريات بسبب أنه أحد مصادر مد الجسم بالطاقة المطلوبة.

الأناناس أيضاً، تلك الفاكهة الاستوائية، التي تعتبر مصدر قوي لفيتامين سي، والتي لها دور قوي في تعزيز مناعة الجسم، وتحسين صحة العظام، ويعالج انتفاخات البطن، وعلاج الالتهابات.

البطيخ أيضاً من أبرز الفواكه التي ينصح بتناولها في الصباح على معدة فارغة، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من المياه التي تقدر بحوالي 92 بالمائة، واحتوائه على مضادات أكسدة تحمي الجسم والبشرة.

بالطبع هذه قائمة صغيرة من الفواكه التي ينصح بتناولها على معدة فارغة، ولكن هناك الكثير، وقبل كل شئ يجب الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، بضرورة تناول أي نوع من الفاكهة على مدار اليوم، وتناول الأطعمة الصحية بشكل صحيح والابتعاد عن الأطعمة المصنعة أو ذات الدهون العالية، وضرورة ممارسة الرياضة بانتظام.