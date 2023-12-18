معجنات شهية لألذ فطار قرص السمسم والسكر هشة وطرية في المنزل طعم لذيذ ومميز

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القرص بالسمسم والسكر من المخبوزات الشعبية الشهيرة في مصر، وهي تتميز بمذاقها اللذيذ والمقرمش، ويمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة للحصول على قرص هشة وطرية مثل المخابز وهي معجنات لذيذة وهشة تقدم بأوقات النهار أو للفطار بجانب الشاي بالحليب.

مكونات قرص السمسم والسكر

قرص السمسم والسكر من المعجنات المفضلة لدى الكثيرين، فهي تتميز بمذاقها الحلو اللذيذ، وقدرتها على إشباع الجوع، ويمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة للحصول على قرص هشة وطرية في المنزل.

كيلو دقيق

نصف كوب سكر

كيس خميرة فورية

كوب إلا ربع زيت

ملعقة صغيرة ملح

ماء دافئ للعجن (حسب الحاجة)

السمسم للوجه للحشو

نصف سكر خشن

2 ملعقة دقيق سميد أو دقيق أبيض

سمسم للوجه

طريقة عمل قرص السمسم والسكر

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر والخميرة والزيت والملح.

أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تتكون عجينة ناعمة وطرية.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر وتضاعف حجمها.

في وعاء آخر، اخلطي السكر الخشن والدقيق.

بعد أن تختمر العجينة، قسميها إلى كرات متساوية الحجم.

افردي كل كرة من العجين إلى دائرة متوسطة الحجم.

ضعي الحشو في منتصف الدائرة.

أغلقي الدائرة على الحشوة وشكليها على شكل قرص.

زيني وجه القرص بالسمسم والسكر.

ضعي الكرات في صينية فرن مدهونة بالزيت.

اخبزي القرص في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة.

قدمي القرص ساخنة أو باردة.

فوائد قرص السمسم والسكر

القرص بالسمسم والسكر من الحلويات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل:

السمسم

غني بالألياف: يساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

غني بفيتامينات : يساعد على تعزيز صحة الدماغ والجهاز العصبي.

يساعد على تعزيز صحة الدماغ والجهاز العصبي. غني بالمعادن: يساعد على بناء عظام وأسنان قوية.

فوائد قرص السمسم والسكر

الدقيق: وهو مصدر جيد للكربوهيدرات.

السكر: وهو مصدر للطاقة.

السمسم: وهو مصدر جيد للبروتين والألياف.

الخميرة: وهي مصدر للبروتين.

قرص السمسم والسكر، معجنات شهية وخيار مثالي لفطور لذيذ ومميز في المنزل، تتميز هذه الوصفة بقوامها الهش والطري، وتوازنها المثالي بين نكهة السمسم المحمص وحلاوة السكر، سهلة التحضير وتتسم بطعمها الرائع الذي يعشقه الكبار والصغار على حد سواء، إضافة السمسم ليس فقط يعطي نكهة مميزة بل يزيد من القيمة الغذائية لهذه المعجنات، مما يجعلها خيارًا رائعًا لبدء يومك بطاقة ونشاط.