احذر كثرة التبول قد تكون سبب في أمراض خطيرة يصعب اكتشافها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع دخول فصل الشتاء، يكثر دخول الحمام بين الحين والآخر، ويشعر الشخص بشكل طبيعي إلى ضرورة التوجه إلى الحمام لقضاء حاجته، ولكن هناك بعض الأمراض الخطيرة التي يصعب الكشف عنها إلا من خلال كثرة التبول أو الحاجة الملحة إلى دخول الحمام، وهناك أسباب عديدة بغض النظر عن فصل الشتاء تؤدي إلى الحاجة لقضاء الحاجة، وفي هذه الحالة يجب استشارة طبيبك فوراً حتى لا تتفاقم المشكلة.

أسباب كثرة التبول

تناول الكثير من السوائل والمياه بشكل مبالغ فيه، خاصةً المشروبات التي تحتوي على كافيين.

ممكن أن تكون علامة مرضية لها علاقة بأمراض الكلى، أو المثانة، أو التهابات المسالك البولية.

قد يكون السبب الإصابة بداء السكري دون أن تعرف، وهنا يجب استشارة طبيبك فوراً.

قد يكون بسبب تناول العقاقير الطبية التي تحتوي على مدرات البول، أو الأطعمة والمشروبات المسبة لإدرار البول.

قد يكون السبب التهابات في المسالك البولية، أو الحالب,

قد يكون بسبب فرط نشاط المثانة.

قد يكون بسبب وجود ورم في منطقة الحوض.

الإصابة بسرطان المثانة.

وجود حصوات على الكلى أو حصوات الحالب.

في كلا الحالات قد يكون كثرة التبول بسبب مشكلة ما، وهنا يجب استشارة الطبيب المختص كما سبق وتم الإشارة، خاصةً في حال إن كانت عدد مرات دخول الحمام أكثر من المعتاد، أو في حال وجود أي شئ غريب على صحتك بشكل عام، وقد يكون الأمر بسيطاً ويحتاج فقط إلى بعض العلاجات المؤقتة وبعدها تنتهي المشكلة، أما إن كانت الحالة تتطلب علاجاً أقوى فمن الأفضل أن يكون تحت إشراف الطبيب، حتى يتعرف على التشخيص الصحيح للمرض وعلاجه في أسرع وقت ممكن، وخلال هذه الفترة يجب اتباع تعليمات الطبيب المعالج، ومن ثم الانتظام على العلاج، وتناول الأطعمة الصحية.