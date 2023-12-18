بسرعة هتعمليها فطائر الطاسة الشهية بدون فرن طريقة سهلة وطعمها خرافي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فطائر الطاسة السريعة بدون فرن من الوجبات السريعة السهلة واللذيذة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، ويمكن تقديمها كوجبة خفيفة أو كوجبة رئيسية، فطائر الطاسة السريعة من المعجنات الخفيفة واللذيذة، ولا تحتاج هذه الفطائر إلى الفرن، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لوجبة فطور أو عشاء سريعة وسهلة بدون فرن مثل المحترفين.

فطائر الطاسة السريعة بدون فرن

فطائر الطاسة الشهية هي الخيار الأمثل لمن يبحث عن وصفات سريعة ولذيذة بدون استخدام الفرن، تتميز هذه الفطائر بسهولة تحضيرها وطعمها الرائع الذي يضاهي الفطائر المخبوزة تقليدياً، الطريقة لا تتطلب سوى بعض المكونات البسيطة وطاسة على النار، وستحصلين على فطائر هشة وذهبية، تعد هذه الوصفة مثالية لوجبة إفطار سريعة أو كوجبة خفيفة في المساء.

المكونات

كوب ونصف دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب زيت نباتي

كوب ماء دافئ الحشوة

جبن أبيض

خضروات

الطريقة

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح.

أضيفي الزيت واعجني المكونات جيدًا.

أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة متماسكة.

غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.

قسمي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.

افردي كل كرة من العجينة إلى دائرة رقيقة.

ضعي الحشوة حسب الرغبة في منتصف الدائرة.

اثني الأطراف الخارجية من الدائرة على الحشوة.

سخني مقلاة على نار متوسطة.

ضعي الفطائر في المقلاة واتركيها لمدة 3-4 دقائق على كل جانب، أو حتى تصبح ذهبية اللون.

قدمي الفطائر ساخنة.

فوائد فطائر الطاسة السريعة بدون فرن

فطائر الطاسة السريعة بدون فرن من الوجبات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل:

الدقيق وهو مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة، والتي توفر الطاقة للجسم، الماء وهو ضروري للحفاظ على رطوبة الجسم ووظائفه الحيوية، الزيت وهو مصدر للدهون الصحية، والتي تساعد على امتصاص الفيتامينات، الحشوة يمكن استخدام أنواع مختلفة من الحشوات، والتي يمكن أن توفر العديد من العناصر الغذائية الأخرى، مثل البروتينات والكالسيوم والحديد، وتعد فطائر الطاسة السريعة بدون فرن من الوجبات التي يمكن تناولها في نظام غذائي صحي ومتوازن، بشرط تناولها باعتدال.