بطريقة صحية وبدون مواد حافظة حضري لأطفالك الاندومي في البيت مش هتشتريه من برة تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الاندومي من الأكلات التي يحبها الكبار والأطفال وهو عبارة عن مكرونة مجففة مع مجموعة من التوابل ولكن الاندومي الذي يباع في المحلات يحتوي على مواد حافظة تضر بالصحة على المدي البعيد، ويمكنك الآن عمله في البيت لأطفالك بطريقة صحية وبطعم زي الجاهز وأحلى، تابعي المقال للتعرف على طريقة التحضير.

طريقة عمل الاندومي في البيت

فرحي أطفالك وحضري الاندومي في البيت بكل سهولة وبطعم زي الجاهز وأحلى من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

كوب من المكرونة الاسباجتي.

ماء.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة زيت.

مكونات التتبيلة:

ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ثوم وبصل بودرة.

رشة شطة.

بهارات دجاج أو لحمة.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع قدر عميق على النار ونضيف بداخله ملعقة من الملح مع الزيت ونقلب المكونات لكي تتداخل.

ثم نضيف المكرونة الاسباجتي ولكن يجب أن نقسمها إلى نصفين ونتركها حتى تأخذ نصف سوا واحرصي على التقليب المستمر.

نصفي المكرونة من الماء ونضعها جانبا وفي وعاء أخر نضع كوب من الماء مع القليل من الملح ونضيف المكرونة بداخله.

نرفع مقلاة على النار ونضيف بداخلها الزيت مع التوابل كلها ونشوح المكونات لعدة دقائق حتى تخرج رائحة التوابل.

بعد ذلك نضيف هذه التوابل على المكرونة ونقلب المكونات مع بعض لكي تتداخل ثم ترفع من النار.

الآن أصبح لديك الاندومي جاهز للتقديم ضعيه في وعاء وقدميه لأطفالك طعمه زي الجاهز ولكنه صحي ومضمون.

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