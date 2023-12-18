وصفة بذور الكتان المنزلية لتنعيم وتطويل الشعر الخشن في أسبوع نتائجها رهيبة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تستطيع السيدات تحضير وصفة بذور الكتان المنزلية لتنعيم الشعر والتخلص من مشكلة الشعر الهيش للأبد بمكونات طبيعية توجد في مطبخك، وهي وصفة رائعة تساعد على تنعيم وفرد الشعر الخشن بشكل رائع، وتقوي بصيلات الشعر التالفة وتحافظ على لمعان وترطيب الشعر، وتغذي البصيلات وتمنع سقوط الشعر وتقصفه، وسوف نتعرف من خلال موقع دوت الخليج على طريقة عمل وصفة بذور الكتان الرهيبة لتنعيم وتطويل الشعر بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.
طريقة عمل وصفة بذور الكتان لتنعيم وتطويل الشعر
سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة بذور الكتان السحرية لفرد الشعر المجعد بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نضع ملعقة كبيرة من بذور الكتان ونضيف عليها كوب من الماء الساخن ونتركها لمدة يوم كامل حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.
- نصفي الخليط جيداً ثم نضيف إليه ملعقة من زيت جوز الهند، وزيت السمسم، وزيت اللافندر، وملعقة من النشا ونقلب برفق حتى يصبح الخليط مثل الكريم.
- نحضر علبة الشامبو المناسب لشعرك ونضيف إليها الخليط ثم نغلقها ونرج باستمرار حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- نقوم بتوزيع الخليط على الشعر وندلك جيداً، ثم نغطي الشعر بكيس من البلاستيك لمدة ساعة، بعد ذلك يغسل الشعر بالماء الفاتر ويصفف بواسطة مشط من الخشب.
- نكرر وضع الخليط على الشعر بشكل منتظم حتى نحصل على شعر ناعم كالحرير في أسرع وقت.
طريقة عمل بلسم بذور الكتان لتصفيف الشعر
نقوم بغلي كوب من الماء مع ثلاث ملاعق من بذور الكتان حتى يصبح الخليط ثقيل القوام، ثم نصفي الخليط جيداً حتى نحصل على خليط مثل الجل تماماً، ثم نضيف للخليط ملعقة كبيرة من الفازلين ونقلب حتى نحصل على خليط ناعم يشبه الكريم، نقوم بتوزيع البلسم على الشعر من الجذور حتى الأطراف وندلك بواسطة أصابع اليد حتى يتغلغل داخل مسام ويترك البلسم على الشعر لمدة ساعة ثم نقوم بغسل الشعر بالماء.