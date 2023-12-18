وصفة بذور الكتان المنزلية لتنعيم وتطويل الشعر الخشن في أسبوع نتائجها رهيبة

طريقة عمل بلسم بذور الكتان لتصفيف الشعر

نقوم بغلي كوب من الماء مع ثلاث ملاعق من بذور الكتان حتى يصبح الخليط ثقيل القوام، ثم نصفي الخليط جيداً حتى نحصل على خليط مثل الجل تماماً، ثم نضيف للخليط ملعقة كبيرة من الفازلين ونقلب حتى نحصل على خليط ناعم يشبه الكريم، نقوم بتوزيع البلسم على الشعر من الجذور حتى الأطراف وندلك بواسطة أصابع اليد حتى يتغلغل داخل مسام ويترك البلسم على الشعر لمدة ساعة ثم نقوم بغسل الشعر بالماء.