فطائر المقلاة بدون فرن وبدون عجن وجبة لذيذة وصحية سريعة وسهلة حضريها في دقائق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فطائر المقلاة من الأطباق اللذيذة والشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة وسرعة، وهي مثالية لسد جوع آخر الليل أو للرحلات، وهي مثالية للأشخاص الذين لا يملكون الوقت الكافي لتحضير الوجبات التقليدية، وفيما يلي طريقة عمل فطائر المقلاة بدون فرن وبدون عجن.

مكونات فطائر المقلاة بالبيض

فطائر المقلاة بدون فرن وبدون عجن تعتبر وجبة لذيذة وصحية يمكن تحضيرها بسرعة وسهولة، مما يجعلها الخيار المثالي لوجبة عشاء سريعة أو وجبة إفطار شهية، هذه الفطائر لا تتطلب سوى بضع دقائق لتحضيرها ولا تحتاج إلى مكونات معقدة، يمكن تعديل مكوناتها حسب الذوق، مع إمكانية إضافة الجبن، الخضار، أو حتى اللحوم، تتميز فطائر المقلاة بقوامها الطري والمقرمش من الخارج، مما يضفي عليها طعمًا مميزًا ومحببًا لدى جميع أفراد الأسرة.

2 بيضة

نصف كوب حليب

نصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

حشوة حسب الرغبة (جبن، لحم مفروم، خضار)

طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخفقي البيض والحليب والسكر والفانيليا حتى يصبح الخليط متجانسًا.

أضيفي الدقيق والبيكنج بودر والملح، واخفقي حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الحشوة حسب الرغبة.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

اسكبي مقدار ملعقة كبيرة من الخليط في المقلاة، واتركيها حتى تصبح ذهبية اللون من الأسفل.

اقلبي الفطيرة على الوجه الآخر، واتركيها حتى تصبح ذهبية اللون من الجانب الآخر أيضًا.

كرري العملية حتى تنتهي كمية الخليط والحشوة.

قدمي الفطائر ساخنة.

مكونات فطائر المقلاة بدون بيض

كوب من الدقيق الأبيض

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من الملح

نصف كوب من الحليب

نصف كوب من الزيت النباتي

حشوة حسب الرغبة (مثل الجبن أو الخضروات أو اللحم المفروم)

طريقة التحضير