عود واحد من الجرجير يومياً ولن تصدق النتيجة المذهلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الجرجير من الخضروات الورقية التي يمكن تناولها في أي وقت على مدار اليوم، وله العديد من الفوائد الصحية والتجميلية التي لن تتخيلها، وبه العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على صحة الجسم، وينصح دائماً خبراء التغذية العلاجية والأطباء، وكذلك الطهاه، بضرورة تناول الجرجير لما له من أثار إيجابية، وأبرز ما يميزه هو الطعم المر، والأوراق الخضراء الداكنة التي يتميز بها.

فوائد تناول الجرجير

يعتبر الجرجير مصدر قوي لفيتامين سي، لذلك هو واحد من مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على تعزيز مناعة الجسم، وحماية الجسم من الأمراض المختلفة.

مركب الجلوكوزينات الموجود في أعواد الجرجير، أحد المركبات التي تساعد الجسم في مقاومة أمراض السرطان المختلفة، مثل سرطان الرئة، سرطان الثدي، وسرطان القولون.

به مجموعة أخرى من مركبات نباتية مضادة للأكسدة، والتي بدورها تكون مضاد قوي للالتهابات، وتعمل على تعزيز صحة القلب، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي الجرجير على معدن الكالسيوم، وهو المسؤول الأول عن الحفاظ على صحة العظام، ويعمل على الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام.

على صعيد الصحة التجميلية، فهو يحتوي على فيتامين أ الذي يعتبر مصدر قوي للحفاظ على صحة البشرة، والحد من حدوث الشيخوخة المبكرة، ويعمل على شد الجلد بطريقة فعالة.

استخدامات الجرجير الأخرى

من ناحية أخرى فإن الجرير يستخدم في الكثير من المنتجات التجميلية، سواء للبشرة أو الشعر، ويدخل في العديد من تركيبات تلك المنتجات لما له من فعالية كبيرة للحفاظ على صحة الشعر، حيث أنه يعمل على تقليل تساقط الشعر لدى الرجال والسيدات، ويحفز إنتاج الكولاجين، وله دور قوي وفعال في علاج مشكلة قشرة الشعر، وله دور فعال في علاج التهابات فروة الرأس، ويمكن استخدامه في شكل زيت ووضعه على الشعر بشكل مباشر لمدة 15 دقيقة، أو يمكن استخدام عصير الجرجير وغسل الشعر به لمدة 15 دقيقة، ومن ثم يتم شطفه بماء فاتر.