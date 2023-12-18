" لو هتموت من الجوع ما تأكلهاش " .. 6 أنواع من السمك ابتعد عنها فورا ولا تقترب منها .. هتموتك بالبطئ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر الوجبات اللذيذة التي من الممكن أن تسافر بشكل خاص لإحدى المدن الساحلية من أجل تناولها هي المأكولات البحرية ولاسيما السمك حيث أن تلك المناطق يعمل سكانها بشكل رئيسي بحرفة الصيد لذا فإن لهم خبرة كبيرة للغاية مع تلك النوعية من المأكولات كما أنهم يقومون بتحضيرها بطرق شهية لت يمكن منافستها وكما أن لهم خبرة في أنواع السمك الرائعة والجميلة فإن هذا الحرفة أكسبتهم القدرة على معرفة الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الأدمي بسبب كونها تحتوي على مكونات ضارة بالصحة وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه بشكل تفصيلي من خلال المقال

– أسماك غير صالحة للأكل سمكة القط

سمكة البقرة

سمكة الأسد

السمكة الأرنبية لها اسنان تشبه إلى حد ما الأسنان التي تتواجد لدى الأرنب وهو ما أكسبها هذا الاسم

السمكة المنتفخة وهي السمكة الأجنبية والتي ينتشر السم بها في منطقة الراس والجلد

سمكة العقرب بها نسبة كبيرة من السم كما أنها الأكثر انتشار في الأسواق جدير بالذكر أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء منع أكل هذه النوعية من الأسماك والتي ترتفع بها نسبة الزئيبق بشكل قد يتسبب معه في الكثير من الضرر الصحي للإنسان في حال تناولها فهو يكون بمثابة السم القاتل والذي قد يكون سبب في موت الإنسان بشكل بطئ فلا يوجد اختلاف بينه وبين السم في تلك الحالة