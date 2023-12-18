ماذا يفعل صابون الفحم للبشرة فوائد ومميزات لا تتخيلها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد لا تعرف الكثير من النساء عن صابون الفحم، ومعروف أن الفحم أحد أبرز المواد الطبيعية التي لها الكثير من الاستخدامات على المستوى التجميلي، خاصةً البشرة، ودائماً ما تحب عنها السيدات بغرض الحصول على بشرة جذابة، خاصةً أن الفحم يحتوي على العديد من المصادر الغنية بالفيتامينات الضرورية للحفاظ على صحة البشرة، ويحتوي أيضاً على خصائص مضادة للالتهابات.

يؤكد خبراء العناية بالشعر والبشرة أن صابونة الفحم لها العديد من الاستخدامات المتعلقة بالبشرة والشعر، حيث أن بها مجموعة من المركبات التي تعمل على الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، خاصةً الوجه، مما يساعد في التخلص من عيوب البشرة التي تنتشر بين الفتيات في عمر معين، مثل حب الشباب، والتهابات الجلد.

فوائد صابون الفحم

تعمل صابونة الفخم على علاج مشاكل البشرة الدهنية، مما يعمل على تقليل فرص ظهور حبوب الشباب.

كذلك تعمل صابونة الفحم على التخلص من السموم الموجودة في البشرة، التي تؤدي إلى ظهور البثور السوداء وحب الشباب.

تعمل أيضاً على تقليل إنتاج مركب الميلانين، وهي المادة المسؤولة عن تصبغات البشرة، كذلك فهي تعمل على تفتيح لون البشرة.

يحارب هذا النوع من الصابون البكتيريا المسببة لظهور حب الشباب والتهابات الجلد.

تعمل أيضاً على تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد في شد جلد البشرة.

تعمل أيضاً صابونة الفحم على التخلص من أثار حبوب الشباب والرؤوس السوداء.

وبرغم كل هذه الفوائد الجمالية التي يمكن للبشرة الاستفادة منها من صابون الفحم، إلا أنه هناك المزيد من الفوائد الأخرى لها، ويمكن أيضاً استخدامها لكافة أنواع البشرة، ولكن إن كنت تعاني من مشكلة البشرة الحساسة، فينصح بتجربتها أولاً على جزء صغير من البشرة، قبل تطبيقها على كامل الجلد، وأوضح خبراء العناية بالبشرة أنه من الأفضل استخدام صابون الفحم على الأقل مرتان في اليوم، صباحاً ومساءً للحصول على أفضل النتائج.