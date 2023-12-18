وفري فلوسك واعملي معطر الجو في البيت بمكونات بسيطة واحصلي على رائحة جذابة لمنزلك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم كل السيدات بنظافة ورائحة منزلها ولذلك يقوم البعض بشراء معطرات غالية الثمن من أجل الحصول على رائحة منزل جذابة أمام الضيوف، ولكن هذه المعطرات تضر بصحة الجهاز التنفسي لاحتوائها على مواد كيميائية وتؤثر بالسلب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل معطر للجو في البيت بمواد طبيعية أمنة وبتكلفة أقل فتابعونا.

طريقة عمل معطر الجو في البيت

تعتبر المعطرات من أكثر المنتجات استخداما في الوقت الحالي ويمكنك الآن تحضيرها في البيت بكل سهولة بدلا من شرائها بأسعار مرتفعة من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

3 أعواد قرنفل صحيح.

3 ملاعق كبيرة ملح خشن.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

2 حبة ينسون نجمة.

زيت عطري مفضل لديك.

كمية مناسبة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع الملح الخشن في بولة عميقة ونضيف عليه البيكنج صودا مع أعواد القرنفل.

ثم يضاف اليانسون النجمة مع الزيت العطري وكمية مناسبة من الماء الورد ونقلب المكونات مع بعض لكي تتداخل.

نغطي هذا الخليط ويترك جانبا لعدة ساعات ثم يصفي ويوضع في زجاجة بخاخ وبعد التنظيف نقوم برش المنزل.

بهذا المعطر القوي وسوف تلاحظي أن رائحة منزلك أصبحت منعشة وجذابة هذا المعطر أمن تماما على مرضي الحساسية والأطفال.

لأنه مصنوع من مواد طبيعية أمنة على الصحة وهو يظل ثابت طوال اليوم داخل المنزل.

طريقة عمل معطر جو برائحة الليمون

الليمون يساعد على الاسترخاء ويجعل رائحة المنزل زاكية ويمكنك تحضير معطر برائحة الليمون من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة عصير الليمون.

2 كوب ماء ساخن.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

قطرات من زيت عطري برائحة الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام: