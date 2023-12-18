ماذا يحدث للجسم عند تناول ثمرة أفوكادو يومياً والعناصر التي تحتوي عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد فاكهة الأفوكادو واحدة من أكثير الفواكه التي تحتوي على العديد من المصادر الغذائية، ومجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج لها جسم الإنسان، بحسب ما أوضح خبراء التغذية العلاجية، ودائماً ما ينصحون بتناولها يومياً للحصول على أكبر قدر من الفائدة، رغم أنها قليلة في الأسواق إلا أنه يمكن أن تكون متوفرة بكثرة لدى محلات بيع العصائر الطبيعية، وقد يرى البعض أنها غالية الثمن بعض الشيء لكنها تستحق التجربة.

صحيفة انديان إكسبريس نرت تقريراً مطولاً حول الفائدة التي تعود على الجسم بسبب تناول فاكهة الأفوكادو، ونصحت بضرورة تناولها لما لها من فوائد عديدة، خاصةً صحة القلب، تعزيز المناعة، ويمكن إضافة عسل النحل لها في العصير، وتناوله على الأقل مرة أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة.

فوائد الأفوكادو للجسم

دراسة أجريت عام 2021 أوضحت أن الأفوكادو يساعد في الحصول على بطن مسطحة، خاصةً النساء بعد فترة الحمل.

أيضاً تحتوي فاكهة الأفوكادو على بعض الألياف التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد بشكل عام، ودهون الجسم المختلفة، مثل البطن، الأرداف.

ماذا تحتوي الأفوكادو

كذلك موجود في الأفوكادو مجموعة كبيرة من العناصر والمعادن التي تهم الجسم، مثل، البوتاسيوم، حمض الفوليك، فيتامين E، وعنصر البوتاسيوم الذي يعد واحداً من العناصر التي تحافظ على صحة العضلات، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين K، الذي يعتبر مصدر قوي لصحة العظام، وبها أيضاً مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من التلف، والفوليك أسيد المعروفة بخصائصه خاصةً للنساء الحوامل.

أيضاً هذه الفاكهة تحتوي على مركب يسمى سيتوستيرول، وهو أحد المركبات التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب، ويعمل على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم، مما ينعكس على صحة القلب بشكل عام، كذلك تعتبر هذه الفاكهة احد الفواكه التي قلل خطر الإصابة بتلف الأعصاب