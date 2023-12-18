بطريقة سهلة وبسيطة اعملى حلوى اللدو الهندية اللذيذة..ابسطي ولادك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعُد الحلوى الهندي الصفراء واحدة من الحلويات المميزة التي يتم تقديمها في المناسبات السعيدة في ثقافة الهند، حيث تتميز هذه الحلويات بمكوناتها الشهية مثل الزعفران والهيل، اللذين يمنحانها نكهة خاصة ولونًا مميزًا تحتوي الحلويات الهندية على عناصر غذائية مفيدة وفيتامينات تعزز الصحة بالإضافة إلى أنها تُقدم في المناسبات الهامة مثل بدايات جديدة أو احتفالات الزفاف من بين تلك الحلويات الشهية يتميز حلى اللدو السريع بسهولة إعداده وقلة المكونات المطلوبة، ويعد جزءًا لا يتجزأ من التقاليد الهندية.

حلوى اللدو الهندية الصفراء

تتضمن مكونات حلوى اللدو كلُا من الزعفران والهيل، حيث يعتبر الزعفران مليئُا بالفوائد الصحية، فهو يُستخدم لعلاج الربو ويُعزز من مستويات عنصرا الكالسيوم والحديد في الجسم، مما يساعد في تحسين الصحة العامة ويقوم الزعفران أيضًا بتعزيز الهيموجلوبين في الدم ويُفيد في تجديد وتكوين الأنسجة يُشجع أيضًا على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، مما يُسهم في تحسين نوعية النوم من جهة أخرى، يحتوي الهيل على فوائد متعددة، حيث يُستخدم لتحسين الطعم والرائحة في الأطعمة، كما يُعزز صحة القلب ويُساعد في تنظيم ضغط الدم والأن أليك خطوات عمل الحلوى الهندية.

نقوم بخلط اللدو مع الزعفران والهيل. ثم بعد ذلك نقوم بتشكيلها إلى كرات صغيرة. ثم بعد ذلك يتم تقديمها على شكل الكرات بجانب الشاي أو القهوة واستمتعي بطعمها الشهي.

هذه الحلوى ليست فقط لذيذة بل تقدم فوائد صحية قيمة.

طريقة عمل حلوى اللدو الهندية