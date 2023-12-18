لبرد الشتاء.. طريقة عمل حمص الشام على الطريقة المصرية الأصلية بخطوات سهلة لطعم مميز

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حمص الشام الساخن يعتبر مشروبا معروفا وشهير جدا في مصر حيث يتم تحضيره عبر خلط الحمص مع الطماطم ومجموعة من النكهات الفريدة، من بينها الثوم والبصل، ويتم تتبيله بالكمون والكزبرة والفلفل إضافة لمسة حرارة يمكن تحقيقها باضافة قليل من الشطة جرب هذه الوصفة واستمتع بتجربة طعم استثنائية خلال أيام الشتاء.

مكونات حمص الشام

كوبان كبيران من الحمص.

2 طماطم مقطعة.

3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقةمن الثوم المفروم.

بصلة متوسطة.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الشطة.

كوب كبير من عصير الليمون.

طريقة تحضير حمص الشام

نقوم بنقع الحمص في الماء لمدة 8 ساعات، ثم نسلقه حتى يصبح طريا بعد تصفية الحمص، نتركه يبرد. نقوم بوضع جميع المكونات في إناء مغلي، بما في ذلك الطماطم، صلصة الطماطم، الثوم، البصل، الملح، الفلفل، الكمون، الكزبرة، الشطة، وعصير الليمون، ونقوم بالتحريك حتى يبدأ الخليط في الغليان. في حال كانت كمية الماء قليلة، يمكن إضافة المزيد مع ضبط الطعم بإضافة المزيد من الملح والفلفل. نضيف الحمص ونتركه يغلي مع المكونات بعد ذلك، نقوم بصب الحمص والخليط في أكواب، مع إضافة عصرة من عصير الليمون، ويكون الطبق جاهزا للتقديم.

فوائد حمص الشام

غني بالبروتين: حيث يعتبر حمص الشام مصدرا هاما للبروتين، مما يجعله اختيارا ممتازا للنباتيين وأولئك الذين يفضلون الحصول على بروتين نباتي.

حيث يعتبر حمص الشام مصدرا هاما للبروتين، مما يجعله اختيارا ممتازا للنباتيين وأولئك الذين يفضلون الحصول على بروتين نباتي. مصدر جيد للألياف: يحتوي حمص الشام على كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد علي عملية الهضم وتساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

يحتوي حمص الشام على كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد علي عملية الهضم وتساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي على فيتامينات هامة مثل فيتامين ب والفولات، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم.

يحتوي على فيتامينات هامة مثل فيتامين ب والفولات، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم. تحسين صحة القلب: يتمتع بتأثيره الإيجابي على صحة القلب بسبب احتوائها على الألياف والأحماض الدهنية الجيدة.

يتمتع بتأثيره الإيجابي على صحة القلب بسبب احتوائها على الألياف والأحماض الدهنية الجيدة. تحسين مستويات السكر في الدم: تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول حمص الشام يمكن أن يساعد في تحسين عملية التحكم في مستويات السكر في الدم.

يُرجى مراعاة أنه يفضل ادخال حمص الشام في تشكيلة متنوعة من الأطعمة للاستفادة الكاملة من فوائدها.