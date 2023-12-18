بطريقة المطاعم أعملي الشيش طاووق في البيت بتكاليف بسيطة ونتيجة ممتازة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشيش طاووق هو طبق من المطبخ التركي الأصل انتشر في جميع أنحاء العالم العربي وأصبح من أشهر الأطباق الرئيسية، ويتكون الشيش طاووق من قطع صغيرة من صدور الدجاج المخلية والمقطعة إلى مكعبات تتبل بمزيج من التوابل والبهارات ثم تُشوى على الفحم أو في الفرن، وفيما يلي في هذا المقال طريقة عمل الشيش طاووق في البيت فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

مقادير الشيش طاووق

كيلو صدور دجاج مقطعة إلى مكعبات.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة بابريكا حلوة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة هيل مطحون.

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

طماطم صغيرة للشواء.

فلفل أخضر وألوان مكعبات للشواء.

بصل صغير للشواء.

طريقة تحضير الشيش طاووق

في وعاء كبير ضعي صدور الدجاج المقطعة.

أضيفي الخل وزيت الزيتون والثوم والبابريكا والفلفل الأسود والملح والهيل والزنجبيل.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتداخل.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل أو طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

بعد مرور الوقت أخرجي المكونات من الثلاجة.

رصي مكعبات الدجاج على أسياخ خشبية مع وضع قطع من الفلفل أو الطماطم أو البصل بين كل قطعتين من الدجاج.

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية.

ضعي أسياخ الشيش طاووق في صينية فرن.

ضعي أسياخ الشيش طاووق في صينية فرن. ادخلي الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الدجاج تمامًا.

قدمي الشيش طاووق ساخنًا مع الأرز البسمتي أو الخبز العربي.

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