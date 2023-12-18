آيس تي بالتوت: طريقة سهلة وسريعة لتحضير مشروب لذيذ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وصفة الآيس تي من الوصفات العالمية مثل آيس تي بالتوت، وهو مشروب لذيذ، والشاي المثلج له طريقة مختلفة عن شرب الشاي العادي ويتميز بإضافة العديد من النكهات والتغيير في الطعم حسب الرغبة، ولكن في هذا المقال نقدم إليكم طريقة عمل آيس تي بالتوت بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل الآيس تي بالتوت

‏ 500 جرام من عصير التوت المجمد.

‏‫1\2 كوب من عصير الليمون الطازج.

‏باكيت من الشاي.

‏ملعقتين من السكر أو حسب الرغبة.

‏4 أكواب من الماء.

‏طريقة التحضير

‏في البداية نحضر إناء صغير ونضعه على نار متوسطة ونضع به عصير التوت المجمد وعصير الليمون الطازج، ونقلب جيدًا لمدة 5 دقائق. ‏ثم نرفع الإناء من على النار ونصفي الخليط في مصفاة مناسبة ثم نهرس التوت باستخدام الملعقة. ‏في إناء يتم غلي الماء ثم وضع باكيت الشاي فيها ثم نتركه ينقع لمدة 5 دقائق. ‏نضيف السكر إلى الشاي ونرفعه مرة أخرى على النار، ونقلب السكر جيدًا في الشاي حتى يذوب تمامًا. ‏نضيف خليط عصير الليمون والتوت إلى الشاي ونخلط المكونات جيدًا. يصبح لدينا آيس تي بالتوت نضعه في الثلاجة حتى يبرد ثم نصبه في أكواب التقديم، ويقدم في العادة في فصل الصيف وبالهنا والعافية.

من ال‏ممكن إضافة من نكهات كثيرة إلى الشاي المثلج حسب الرغبة أو التفضيل ومن فوائده تهدئه الجسم وتحسين المزاج.

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