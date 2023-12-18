لو عندك سكر ومياه 100قطعه مارشميلو بنفس الطعم الجاهز وأحلي سهل وسريع للأطفال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حلوى المارشيملو هي حلوه مميزة ذات طعم وشكل مميز، يقبل على شراء هذه الحلوى ويحبونها جميع أفراد الأسرة، ونتناول هذه الحلوى بشكل أكثر في فصل الشتاء، ونستخدم هذه الحلوى ونقدمها في جميع المناسبات المميزة و نقدمها لأطفالنا وللأشخاص الذين نفضلهم ونحبهم، ويمكن تغطية قطع المارشميلو بالشوكولاتة السائلة أو نغرسها في حبيبات السكر، ويمكن عمله في المنزل ليكون أشهى وأنظف وأطعم، بدلا من شراءه من الخارج لا نضمن نظافته ولا طريقة عمله ولا الألوان الصناعية الموضوعة به، ونذكر لكم طريقة عمل كمية كبيرة من المارشيملو من خلال المقال.

يمكنك عمل المارشيملو في منزل بمكونات بسيطة والخطوات سهلة، هذه الطريقة غير مكلفة للغاية، ونذكر لكم مكونات عمل المارشميلو في المنزل من خلال النقاط التالية:

كوب شراب سكر خفيف القوام.

كوب كبير من الماء.

كوب ونصف من السكر.

3 بياض بيض.

ربع كوب ماء بارد.

ملعقتين كبيرتين من الجيلاتين.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ألوان طبيعية.

خطوات عمل المارشميلو في المنزل

لكي تقومي بعمل المارشميلو في المنزل ويعطيك نتيجة مثل الذي تقوم بشرائه من الخارج يجب عليك اتباع مجموعة بسيطة من الخطوات واتباع هذه الخطوات بكل دقة، ونذكر لكم خطوات عمل المارشميلو في المنزل من خلال النقاط التالية: