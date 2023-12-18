بكوب دقيق الحلاوه الطحينية الدايبة الأصلية بكمية كبيرة ونفس الطعم الجاهز مش هتشتريها تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحلاوة الطحينية من أنواع الحلوى المميزة التي يحبها الجميع، تتمتع الحلاوة الطحينية بالعديد من الفوائد والعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، يوجد انواع كثيره جداً للحلاوة الطحينية ولكن الحلاوة التي نقوم بشرائها من الخارج قد تكون بها بعض المواد الضارة للإنسان، لأنها تكون معموله بطريقة غير نظيفة أو غير صحية، وهناك أكثر من طريقة يمكنك عمل بها الحلاوة الطحينية في منزلك وتكون بنفس طعم التي تقوم بشرائها من المنزل، نذكر لكم طريقة من هذه الطرق من خلال المقال.

مكونات عمل الحلاوة الطحينية

لكي تقومين بعمل الحلاوة الطحينية هناك أكثر من طريقة موجودة، والطريقة التي نذكر لكم مقاديرها هي طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ونذكر لكم مكونات عمل الحلاوة الطحينية من خلال النقاط التالية:

2 كوب من السكر البودر.

2 كوب طحينة.

2 كوب من اللبن البودرة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

فول سوداني.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الطحينة.

كوب زيت.

كوب سمسم.

كوب دقيق.

خطوات عمل الحلاوة الطحينية

نذكر لكم خطوات عمل الحلاوة الطحينية من خلال النقاط التالية:

نقوم بخلط السكر مع الطحينه مع اللبن البودرة والفانيليا في الكبة.

نضع الفول السوداني في علبة.

نقوم بإضافة الكاكاو الي الفول السوداني في العلبة مع الضغط عليه.

نترك الخليط لمدة يوم حتى تتماسك المكونات وبعد يوم نقوم تقطيعها وتقديمها.

فوائد الحلاوة الطحينية

نذكر لكم فوائد الحلاوة الطحينية من خلال النقاط التالية: