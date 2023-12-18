كريم النشا والخيار لترطيب البشرة وتخليصها من التجاعيد وعلامات تقدم السن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - النشا من أقوى المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها على البشرة للحصول على التفتيح الفوري، ولا يسبب للبشرة أي أعراض جانبية، واليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم النشا والخيار المعجزة لترطيب البشرة وتخليصها من الجفاف والتشققات والتجاعيد، ويعتبر الخيار ملطف للبشرة ويعالجها من الجفاف ويعطيها الترطيب والنضارة، ويستخدم ايضا في علاج حروق الشمس والتصبغات الناتجة من تعرض البشرة للشمس في النهار لفترات طويلة، وما عليكي هو إتباع الخطوات التالية للحصول على بشرة نضرة ومشرقة وخالية من التجاعيد والتصبغات.

مكونات عمل كريم النشا والخيار

سوف نتعرف على بعض المكونات التي سوف نستخدمها في طريقة تحضير أقوى كريم مرطب للبشرة وهي كالاتي:

نصف كوب من عصير الخيار.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

كبسولة فيتامين ه‍. طريقة تحضير أقوى كريم مرطب سوف نتعرف على أبسط طريقة لعمل كريم مرطب للبشرة ويخلصها من الجفاف والتشققات والتجاعيد وهي كالاتي:

نحضر إناء ونضع فيه عصير الخيار وملعقة النشا والحليب البودرة ونقلب جيداً حتى تذوب المكونات معاً.

ثم نرفع الإناء على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام ويصبح كريمي ناعم.

بعد ذلك نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد قليلا ثم نضيف عسل النحل وزيت جوز الهند ونقلب جيداً.

ثم نضيف زيت اللوز الحلو وكبسولة فيتامين ه‍ والجلسرين ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

نقوم بوضع الخليط في برطمان زجاجي محكم الغلق ونحتفظ به في الثلاجة لمدة خمسة عشر يوماً.

طريقة استخدام الكريم على البشرة

سوف نتعرف على أبسط طريقة لاستخدام الكريم على البشرة للحصول على بشرة نضرة ومشرقة وخالية من التجاعيد وهي كالتالي: