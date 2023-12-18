"ياريتني جربتها من زمان"...وصفة جبارة لتنعيم وتطويل وتكثيف الشعر باستخدام زيت الزيتون ...جوزك هيتجنن من جمالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر العناية بالشعر جزءًا هامًا من روتين الجمال اليومي، ويعد زيت الزيتون من بين العناصر الطبيعية التي تعزز صحة الشعر وتساهم في تحسين مظهره وتكثيفه. يحتوي زيت الزيتون على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل فيتامين E والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي تعمل على تغذية فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر. في هذا المقال، سنتناول وصفة بسيطة لتحضير زيت الزيتون لتطويل وتكثيف الشعر، بالإضافة إلى فوائده.

مكونات وصفة زيت الزيتون لتطويل وتكثيف الشعر زيت الزيتون: 1/2كوب من زيت الزيتون البكر الممتاز. زيوت عطرية (اختيارية): 10 قطرات من زيت اللافندر أو زيت الورد، لإضفاء رائحة طيبة وتحفيز الشعور بالاسترخاء. طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون لتطويل وتكثيف الشعر تسخين الزيت : قم بتسخين زيت الزيتون في وعاء صغير على نار منخفضة حتى يصبح دافئًا، وتجنب تسخينه بشكل كبير للحفاظ على العناصر الغذائية .

إضافة الزيوت العطرية (اختياري ): إذا كنت ترغب في إضافة رائحة جذابة، قم بإضافة الزيوت العطرية وقلبها جيدًا .

تطبيق الزيت : قم بتطبيق الزيت الدافئ على فروة الرأس وشعرك، وتأكدي من تغطية جميع الأماكن بشكل جيد .

تدليك الفروة : قم بتدليك فروة الرأس بلطف بأطراف أصابعك لمدة 5-10 دقائق لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز امتصاص الزيت .

تغطية الشعر : غطي شعرك بغطاء الرأس أو اتركيه لمدة ساعتين على الأقل، أو يمكنك تركه طوال الليل للحصول على فوائد أفضل .

غسل الشعر: اغسلي شعرك بشكل جيد باستخدام الشامبو والبلسم الذي تعتادين عليه. تكرر هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج ستلاحظين بمرور الوقت تحسنًا في نمو الشعر وتكثيفه، وسيظهر بمظهر أكثر صحة ولمعان. فوائد زيت الزيتون للشعر يرطب الشعر ويحافظ على توازن الرطوبة .

يعزز لمعان الشعر ويجعله أكثر نعومة .

يحمي الشعر من التلف والجفاف .

يقوي بصيلات الشعر ويساعد في تقوية الشعر .

يحفز نمو الشعر ويمنحه مظهرًا أكثر امتلاءً.